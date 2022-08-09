سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري
واصل سعر الريال السعودي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 ارتفاعه أمام الجنيه المصري بمعدل من قرش إلى قرشين في جميع البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.10 للبيع، و5.05 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.09 للبيع، و5.07 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.10 للبيع، و5.07 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.09 للبيع، و5.07 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.10 للبيع، و5.06 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.09 للبيع، و5.06 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.11 للبيع، و4.95 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.14 للبيع، و5.08 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.10 للبيع، و5.04 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.