سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 9 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

واصل سعر الريال السعودي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 9 أغسطس 2022 ارتفاعه أمام الجنيه المصري بمعدل من قرش إلى قرشين في جميع البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.10 للبيع، و5.05 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.09 للبيع، و5.07 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.10 للبيع، و5.07 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.09 للبيع، و5.07 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.10 للبيع، و5.06 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.09 للبيع، و5.06 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.11 للبيع، و4.95 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.14 للبيع، و5.08 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.10 للبيع، و5.04 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.