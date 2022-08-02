سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.05 للبيع، و5.03 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.05 للبيع، و5.01 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.06 للبيع، و4.89 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.00 للبيع، و4.98 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.05 للبيع، و4.99 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.