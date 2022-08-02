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سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الريال السعودي صباح اليوم الثلاثاء الموافق 2 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك قناة السويس:

سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 2 أغسطس في البنوك المصرية مقابل الجنيه المصري

سعر اليورو اليوم الثلاثاء 2 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.05 للبيع، و5.03 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.05 للبيع، و5.01 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.06 للبيع، و4.89 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.00 للبيع، و4.98 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.05 للبيع، و4.99 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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