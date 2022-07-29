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سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • بنك قناة السويس:

سعر اليورو اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الدولار اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.05 للبيع، و5.01 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.06 للبيع، و4.89 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.00 للبيع، و4.98 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.05 للبيع، و4.98 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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