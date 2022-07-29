سعر الريال السعودي اليوم الجمعة 29 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم الجمعة الموافق 29 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.05 للبيع، و5.02 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.04 للبيع، و5.02 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.05 للبيع، و5.01 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.05 للبيع، و5.00 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.06 للبيع، و4.89 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.00 للبيع، و4.98 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.05 للبيع، و4.98 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.