سعر الريال السعودي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
ارتفع سعر الريال السعودي صباح اليوم الأربعاء الموافق 6 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من قرش إلى قرشين فقط في جميع البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 5.03 للبيع، و4.99 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 5.03 للبيع، و5.01 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 5.03 للبيع، و5.01 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 5.03 للبيع، و5.01 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 5.03 للبيع، و4.99 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 5.03 للبيع، و5.00 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 5.04 للبيع، و4.88 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 5.00 للبيع، و4.98 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 5.03 للبيع، و4.97 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.