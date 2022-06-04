سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:
- بنك قناة السويس:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 4.97 للبيع، و4.92 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.96 للبيع، و4.94 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 4.97 للبيع، و4.94 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 4.96 للبيع، و4.94 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 4.96 للبيع، و4.92 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 4.97 للبيع، و4.94 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 4.98 للبيع، و4.82 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 4.96 للبيع، و4.94 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 4.97 للبيع، و4.90 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.