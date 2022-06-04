سعر الريال السعودي اليوم السبت 4 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري:

بنك قناة السويس:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس 4.97 للبيع، و4.92 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي المصري 4.96 للبيع، و4.94 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك التجاري الدولي 4.97 للبيع، و4.94 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك مصر 4.96 للبيع، و4.94 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إيجي بنك 4.96 للبيع، و4.92 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك الاسكندرية 4.97 للبيع، و4.94 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 4.98 للبيع، و4.82 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة 4.96 للبيع، و4.94 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 4.97 للبيع، و4.90 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك إتش إس بي سي 4.94 للبيع، و4.91 للشراء.