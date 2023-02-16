ريهام عبد الغفور: ظهرت من غير مكياج في “منعطف خطر”.. وبحاول أكون قريبة للناس

كشفت الفنانة ريهام عبد الغفور، عن موقفها من التمثيل بدون وضع مساحيق التجميل في أعمالها الفنية، حيث قالت: “أي دور ينفع أعمله من غير مكياج بعمله فعلًا”.

وأضافت خلال لقائها ببرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4”: “في مسلسل (منعطف خطر) ما حطيتش مكياج خالص.. بيبقى على حسب الدور اللي بعمله”.

وتابعت: “والعكس تمامًا في شخصية (فاطمة) في مسلسل (الأصلي) بتحط مكياج جامد.. وفيه مرحلة في حياتها هتمر بأزمة فمش هتحط أي مكياج خالص”.

واختتمت حديثها قائلة: “بحاول قدر المستطاع إني أكون قريبة من الجمهور وأكون قريبة للناس.. وأوصل للشكل المبدئي للشخصية اللي بقدمها بعدين روحها”.

ويعرض للفنانة ريهام عبد الغفور، حاليًا مسلسل “الأصلي” عبر قناتي “dmc”، و”dmc drama” بالإضافة إلى منصة “watch it”، ويشاكها بطولته كلًا من: منال سلامة، وإيهاب فهمي، وإيناس كامل، وشروق إبراهيم، ويوسف عثمان، وشاهيستا سعد، وولاء الشريف، وإٍسلام جمال، وأشرف زكي، وأحمد الشامي، وحمزة العيلي، وأحمد كشك، وفتوح أحمد، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: أحمد حسن.