ريهام عبد الغفور: ملامحي البريئة خدعة

حلت الفنانة ريهام عبد الغفور، ضيفة في أحدث حلقات برنامج “صاحبة السعادة” الذي تقدمه الفنانة والإعلامية الكبيرة إسعاد يونس، ويعرض عبر قناة “dmc”.

وتحدثت ريهام، خلال الحلقة حول مشوارها الفني، وطريقة اختبار الأعمال التي تشارك بها، وحرصها على تنوع الأدوار التي تقدمها للمشاهدين، قائلة: “الخطة إني على قدر المستطاع أفاجئ الجمهور كل مرة”.

وأضافت: “أكيد هقدم دور طيبة أو شريرة أكثر من مرة.. لكن بحاول أعملهم بشكل مختلف بحيث الناس تحس بحاجة جديدة”.

وتابعت: “ملامحي البريئة خدعة وقعدت سنين كل الأدوار المعروضة هي البنت المغلوبة على أمرها الرقيقة وكنت بدأت أحس بملل”.

واستكملت: “بالصدفة المخرجة شيرين عادل رشحتني في دور مشابه في (العميل 1001) ولما قريت السيناريو عجبني دور الست اليهودية راشيل لإنه دور مختلف.. وافقت على الدور بعد ما صليت استخارة.. وكانت أول مرة أتجرأ وأعمل حاجة مختلفة وأكتشف نفسي”.

الجدير بالذكر أن الفنانة ريهام عبد الغفور، يعرض لها حاليًا عبر منصة “شاهد VIP” مسلسل “الغرفة 207” وهو المسلسل الذي تشارك في بطولته مع كلًا من: محمد فراج، وناردين فرج، ومراد مكرم، وكامل الباشا، وسلوى عثمان، عن قصة: أحمد خالد توفيق، وسيناريو وحوار: تامر إبراهيم، وإخراج: محمد بكير.