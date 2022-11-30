ريهام سعيد: منة شلبي مش بتحبني على فكرة وقالتلي كده في وشي وأنا احترمت صراحتها

أثارت الإعلامية ريهام سعيد، جدلًا واسعًا بتعليقها مرة أخرى على أزمة الفنانة منة شلبي، التي ألقي القبض عليها بمطار القاهرة بسبب حيازتها مواد مخدرة عقب عودتها من نيويورك، قبل أن يتم إخلاء سبيلها بكفالة.

وقالت ريهام: “منة شلبي مش بتحبني على فكرة وقالتلي كده في وشي وأنا احترمت صراحتها ورغم كده دافعت عنها في أزمتها الأخيرة لإني حاسة بالمعاناة اللي عاشتها في القسم والنيابة”.

وأضافت: “كلنا عندنا أخطاء في حياتنا والستر حلو ربنا يعافينا جميعًا يارب.. وأنا انتقدت الدفاع عن المخدرات ومجبتش سيرة منة خالص واتفاجئت إن كل الصحافة بتقول إني بهاجمها أنا بهاجم الدفاع عن المخدرات”.

وكانت الإعلامية ريهام سعيد، قد أثارت ضجة كبيرة بسبب تعليقها على أزمة الفنانة منة شلبي، في حلقة سابقة من برنامجها “صبايا الشمس” الذي يعرض عبر قناة “الشمس”، حيث قالت: “اللي بيحاول يدافع عن فنان أو فنانة معينة ويطلع يقولك أصل الماريجوانا دي مش مخدرات هو ده اللي خطأ”.

وتابعت: “ابني بيتفرج عليك وتطلع تقوله أن نسبتها مصرح بها في الآخر ولكن في الآخر دي مخدرات لو مالهاش أثر أنها تبقى إدمان ولكن لها أثر نفسي وهي كيمياء تدخل المخ”.

واستكملت: “مينفعش اطلع أقول أنها عادية ودي رسالة مش علشان أدافع عن حد أوصل رسالة للناس كلها خطأ”.