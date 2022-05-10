ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: ورايا جيش بيرد وبيقول كلمة حق

أسامة مقلد

حلت الفنانة ريهام حجاج، ضيفة في أحدث حلقات برنامج “The Insiderبالعربي” الذي يذاع عبر قناة “دبي”.

ريهام حجاج بعد الهجوم عليها: ورايا جيش بيرد وبيقول كلمة حق

وتحدثت ريهام، خلال الحلقة عن كواليس مسلسلها الأخير “يوتيرن” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، والهجوم الذي تتعرض له من قبل البعض على السوشيال ميديا.

وقالت ريهام: “أنا طبعًا يعني إيه من أنصار الواقعية أوي في الشغل وكل عمل لازم أطلع بإصابة عادي ده المعروف عني.. فقبل المشهد ده قولت لأيمن إحنا عايزين نعمل مشهد جبار بص يا أيمن عايزاك تزوق طيرني”.

وأضافت ريهام: “أيمن قالي ريهام انتي متأكدة خايف عليكي قولتله لأ.. فأنا محسبتش خفة وزني قدام أيمن ما شاء الله عليه فجينا نعمل المشهد فروحت وقعت سناني اتكسرت.. أنا تعبانة أوي طب إيه هنفركش.. لأ هنكمل.. كملنا.. وعلى مدار اليوم الوجع عمال بيزيد وبدأت بقى الحتة دي كلها تورم وبدؤا يصوروني من زواية تانية أستاذ وائل درويش يقولي ريهام انتي وشك ازرق فأبتدوا يصوروني من زاوية عشان يغطوا اللي حصل ده.. تاني يوم روحت للدكتور إشاعة كل ده اتكسر فركبت تقويم في سناني من ورا ولسه مركباه”.

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وعن الهجوم عليها بالتزامن مع عرض المسلسل، واتهامه بالتسبب في قرار اعتزال الفنان القدير توفيق عبد الحميد، قالت ريهام حجاج: “أستاذ توفيق عبد الحميد ده أبويا وحبيبي وصاحبي وكل حاجة وأنا عايز أقولك هو ما كانش معانا في المسلسل إحنا كلنا اللي كنا معاه في المسلسل وكان شرف عظيم لينا إن هو موجود.. قصة بقى فنانة أو مش فنانة والكلام ده أنا في الحقيقة مردتش لأن كان ورايا جيش بيرد وبيقول كلمة حق وكان فيه مخرج كبير وشركة إنتاج كبيرة.. وبعض الناس ممكن يعملوا كده للشهرة بيبقوا عايزين الناس تجيب سيرتهم الناس تتعاطف معاهم تبقى سيرتهم مترددة فبيستخدموا أسماء الناس عشان ده يحصل.. وأنا برضه بقولهم ربنا موجود وخلوا بالكوا إن حساب ربنا عسير”.

يذكر أن ريهام حجاج، شاركت في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل “يوتيرن”.

“يوتيرن” بطولة: بطولة: ريهام حجاج، وتوفيق عبد الحميد، وعبير صبري، وكريم قاسم، وصفاء الطوخي، ومحمد الكيلاني، ومحمود حجازي، وعبير منير، ونورهان، وهلا السعيد، وأيمن القيسوني، ومحمود حافظ، ونانسي صلاح، وعصام السقا، وسامية عاطف، وهنا جاد، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: سامح عبد العزيز.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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