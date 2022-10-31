رسميًا.. ريم مصطفى بطلة مسلسل خالد يوسف الجديد

تعاقدت الفنانة ريم مصطفى، منذ أيام قليلة على بطولة مسلسل “سر السلطان” الذي يخوض به المخرج خالد يوسف، تجربته الدرامية الأولى.

وتقدم ريم، دور البطولة النسائية أمام النجمين أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، في المسلسل المقرر عرضه في شهر رمضان 2023.

مسلسل “سر السلطان” بطولة: أحمد فهمي، وريم مصطفى، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي، وأحمد عبد العزيز، وحنان مطاوع، وبيومي فؤاد، وهالة صدقي، وخالد أنور، عن قصة “سره الباتع” للأديب الراحل يوسف إدريس، وإخراج: خالد يوسف.

الجدير بالذكر أن الفنانة ريم مصطفى، عرض لها مؤخرًا مسلسل “طير بينا يا قلبي” عبر قناتي “ON E”، و”ON drama”.

“طير بينا يا قلبي” بطولة: ريم مصطفى، وبسمة، ودنيا ماهر، وهالة فاخر، ومحسن محيي الدين، وأحمد صيام، وإسماعيل فرغلي، وحازم سمير، ونور محمود، من إخراج: عصام نصار.

وشاركت ريم، في الموسم الرمضاني لعام 2022 بمسلسل “سوتس بالعربي” وهو النسخة العربية من المسلسل الأجنبي “Suits”، وهو مسلسل درامي أمريكي تدور أحداثه حول شركة خيالية للمحاماة توجد في مدينة نيويورك ويكشف كواليس عالم المحاماة والقضايا، من خلال الموهبة مايك روس المنقطع عن الدراسة، والذي يعمل كمساعد محامي لهارفي سبيكتر، مع العلم أن مايك لم يذهب لكلية المحاماة من الأساس.

“سوتس بالعربي” بطولة: آسر ياسين، وأحمد داود، وريم مصطفى، وصبا مبارك، ومحمد شاهين، وتارا عماد، وأحمد الأزعر، ومصطفى درويش، وجيهان الشماشرجي، وأسماء جلال، سيناريو وحوار: محمد حظفي، وياسر عبد المجيد، وإخراج: مريم أحمدي.