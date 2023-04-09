أول تعليق من رضا عبدالعال بعد عرض حلقة رامز جلال “لو طلبني 100 مرة هروح واللي بينتقدني نفسه يروح”

علق الكابتن رضا عبدالعال على ظهوره في برنامج المقالب رامز نيفر إند بعد عرض حلقته، والتي شهدت ردود فعل كبيرة على مختلف منصات التواصل الاجتماعي ما بين منتقد معجب بالحلقة، وهو ما دفعه للتعليق على هذه الانتقادات وذلك أثناء لقائه في الاستوديو التحليلي في برنامج البريمو مع محمد فاروق والذي يعرض عبر قناة ten.

وخلال اللقاء قال رضا عبد العال أنه سعيد بردود الفعل بعد عرض حلقته مع رامز جلال، وخاصة أنها تعتبر من أكثر الحلقات التي حققت نجاحاً كبيراً منذ بداية عرض البرنامج من أول شهر رمضان، وأن هناك الكثير من المتابعين والجمهور سعيد بالإفيهات التي عرضت بالرغم أن هناك أشياء كثيرة لم تعرض.

وتابع رضا عبدالعال عن المنتقدين له بسبب المقدمة التي قالها رامز جلال، أنه لم يكن يعلم ما قاله ولا أحد من الجمهور يعلم ما يقوله رامز جلال، ولكن لو رامز طلبني 100 مرة هروح له لأنه ناجح، وأن كل المنتقدين نفسهم يرحوا البرنامج سواء إذا كنت أعرف أو معرفش، ولكن الحمد لله الحلقة كانت خفيفة على الناس.

وأضاف رضا عبدالعال البرنامج ناجح بدليل حجم المشاهدات، كما أن الجمهور يحب ذلك ويحب أن يرى ردود فعل النجوم أثناء المقلب وخاصة أنه لا يستضيف إلا الناجحين في مجالهم، كما أنه مستمر في تقديم هذه النوعية من البرامج منذ سنوات ولا يزال من أنجح البرامج في رمضان.