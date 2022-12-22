رانيا يوسف: قولت لميسي مبروك بالأسباني.. وبتعلم اللغة دلوقتي وبعتبر نفسي في كي جي وان

أثارت الفنانة رانيا يوسف، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي عقب إعلانها تهنئة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، بفوز منتخب بلاده بلقب كأس العالم 2022.

وكشفت رانيا، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “MBCtrending” الذي يعرض عبر قناة “MBC4” أنها أرسلت لميسي، رسالة باللغة الإسبانية تهنئه من خلالها بفوزه بالمونديال، قائلة: “كتبتله مبروك ألف مبروك.. مش هعرف أنطقها زي ما هما بينطقوها طبعًا بس قولتله مبروك بالأسباني”.

وأضافت: “أنا بتعلم أسباني بروح المدرسة تلموذة صغيرة بروح المدرسة وبجيب مدرسة أسباني كمان.. آه والله.. في كي جي وان دلوقتي”.

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تصور حاليًا مشاهدها في فيلمها الجديد “التاروت” والذي يشارك في بطولته كلًا من: سمية الخشاب، ومي سليم، ومحمد عز، وعدد من ضيوف الشرف مثل: أحمد التهامي، ومحمد الشقنقيري، ومحمد خميس، والطفل يوسف منصور، من تأليف: معتز المفتي، وإخراج: إبرام نشأت.

وقالت رانيا، في تصريحات تليفزيونية عن دورها في الفيلم: “دوري في الفيلم بنت اسمها ماري.. وهي عندها طول الوقت شخصيتين بيحاربوا بعض منهم البنت المتدينة المتربية”.

وأضافت رانيا، قائلة: “قصة الفيلم عن 3 بنات حصلت لهم حادثة وبنشوف مدى تأثير الحادثة دي في حياتهم”، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول موضوعًا مهمًا بالنسبة لها بصفة شخصية وهو “التحرش”، مشيرة إلى أن القصة تمسها شخصيًا لإن لديها بنات، وتدافع عن حقوق المرأة وتحارب التحرش طوال الوقت.