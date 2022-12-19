رانيا يوسف: لو رجع بيا الزمن هتجوز مرة واحدة بس

حلت الفنانة رانيا يوسف، ضيفة على الإعلامي مصطفى الآغا، مقدم برنامج “صدى الملاعب” الذي يعرض عبر قناة “mbc”.

وخلال فقرة الأسئلة السريعة “ماذا لو” ردت الفنانة رانيا يوسف، على سؤال “إذا عاد بك الزمن للوراء ممكن تغيري شيء حدث؟”، قائلة: “طبعًا ما اتجوزش تاني ولا تالت مرة”.

وأضافت رانيا، ردًا على سؤال مقدم البرنامج: “يعني أتجوز مرة واحدة بس اللي هي الأولانية ومتجوزش تاني ولا تالت.. ألغي آخر زواجين وكمان أحوش شوية فلوس”.

الجدير بالذكر أن الفنانة رانيا يوسف، تصور حاليًا مشاهدها في فيلمها الجديد “التاروت” والذي يشارك في بطولته كلًا من: سمية الخشاب، ومي سليم، ومحمد عز، وعدد من ضيوف الشرف مثل: أحمد التهامي، ومحمد الشقنقيري، ومحمد خميس، والطفل يوسف منصور، من تأليف: معتز المفتي، وإخراج: إبرام نشأت.

وقالت رانيا، في تصريحات تليفزيونية عن دورها في الفيلم: “دوري في الفيلم بنت اسمها ماري.. وهي عندها طول الوقت شخصيتين بيحاربوا بعض منهم البنت المتدينة المتربية”.

وأضافت رانيا، قائلة: “قصة الفيلم عن 3 بنات حصلت لهم حادثة وبنشوف مدى تأثير الحادثة دي في حياتهم”، مشيرة إلى أن الفيلم يتناول موضوعًا مهمًا بالنسبة لها بصفة شخصية وهو “التحرش”، مشيرة إلى أن القصة تمسها شخصيًا لإن لديها بنات، وتدافع عن حقوق المرأة وتحارب التحرش طوال الوقت.