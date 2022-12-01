“في عيد ميلادها الـ 49”.. معلومات قد لا تعرفها عن رانيا يوسف: تلتزم بصيام الاثنين والخميس
تحتفل اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، الفنانة رانيا يوسف، بعيد ميلادها الـ 49 والتي تعد واحدة من أبرز فنانات الجيل الحالي.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة رانيا يوسف:
- اسم الولادة: رانيا سيد محمد السيد يوسف.
- مواليد 1 ديسمبر 1973 بالقاهرة.
- العمر: (49 سنة).
- والدها ضابط.
- والدتها مضيفة جوية.
- تلقت تعليهما الأساسي بمدرسة سانت كلير.
- بعد إتمام دراستها الثانوية التحقت بكلية الآداب قسم “لغة إنجليزية” بجامعة القاهرة.
- بعد تخرجها اتجهت للعمل كعارضة أزياء.
- في أوائل التسعينيات شاركت في عدد من الإعلانات التليفزيونية.
- لفتت أنظار مخرجي السينما والتليفزيون.
- شهد عام 1994 الظهور الأول لها على الشاشة الفضية من خلال فيلم “الناجون من النار”، والظهور الأول لها أيضًا على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل “العقاب”
- في عام 1997 شاركت في مسابقة ملكة جمال مصر، وحصلت على مركز الوصيفة الأولى.
- يعتبر عام 2001 نقطة تحول في مسيرتها الفنية، وذلك بعد مشاركتها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي قدمت فيه دور (فاطمة).
- أبرز أعمالها: أفلام: “كباريه، وزهايمر، وواحد صحيح، وصرخة نملة، وركلام، ومن ضهر راجل”، ومسلسلات: “عائلة الحاج متولي، والنساء قادمون، والسيرة العاشورية: الحرافيش ج2، والإمام المراغي، وسلطان الغرام، وحرب الجواسيس، وأهل كايرو، والحارة، وخطوط حمراء، ونيران صديقة، وموجة حارة، والسبع وصايا، وأفراح القبة، والآنسة فرح، ومملكة إبليس، والحرامي، واللعبة 2، وملوك الجدعنة”.
- اشتهرت بجرأتها وإطلالتها المثيرة للجدل.
- أثارت ضجة كبيرة عقب ظهورها في مهرجان القاهرة السينمائي عام 2018، بفستان وصفه البعض بأنه غير لائق، وتم محاكمتها بتهمة الفعل الفاضح والإساءة للمرأة المصرية، وهو الفستان الذي عرضها للانتقادات الشديدة من قبل الجمهور.
- تزوجت عدة مرات، الأولى من المنتج محمد مختار، والذي أنجبت منه ابنتين (ياسمين، ونانسي)، والأخيرة من رجل الأعمال طارق عزب، الذي انفصلت عنه في 2018.
- قالت في تصريحات سابقة أنها تلتزم بصيام الاثنين والخميس، ليس من الجانب الديني فقط بل للجانب الصحي أيضًا من أجل الحفاظ على وزنها.
- تنتظر عرض فيلمها الجديد “ملك” الذي تقدم فيه دور البطولة المطلقة.