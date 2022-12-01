“في عيد ميلادها الـ 49”.. معلومات قد لا تعرفها عن رانيا يوسف: تلتزم بصيام الاثنين والخميس

تحتفل اليوم الخميس الموافق 1 ديسمبر 2022، الفنانة رانيا يوسف، بعيد ميلادها الـ 49 والتي تعد واحدة من أبرز فنانات الجيل الحالي.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة رانيا يوسف: