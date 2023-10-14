“في ذكرى رحيله”.. رانيا محمود ياسين لـ والدها: «مر على فراقك 3 سنوات لا أعرف كيف؟»

قامت الفنانة الجميلة رانيا محمود ياسين، بإحياء الذكرى الثالثة على وفاة والدها الراحل محمود ياسين، والتي تحل علينا اليوم السبت الموافق 14 من شهر أكتوبر، وعبرت الفنانة عن مدى حبها الشديد واشتيقها لوالدها وأنه لم يغب عن ذاكرتها وقلبها لحظة واحدة.

صور مجمعة للفنانة رانيا محمود ياسين من حسابها الرسمي على "انستجرام"، وصورة لها مع والدها ووالدتها من موقع "اليوم السابع"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

ونشرت الفنانة، صورة الراحل عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “انستجرام”، وعلقت: “والدي العزيز ذكراك العطرة 14 أكتوبر 2020.. رحلت عنا وتركتنا، وكل عزائنا أنك بمكان أفضل.. مر على فراقك 3 سنوات لا أعلم كيف مروا؟، ولكن كل ما أستطيع أن أقوله أنك لم تغب عن عيني ولا قلبي ولا وجداني لحظة واحدة”.

وواصلت رانيا: “وكل يوم يمر علينا أتذكرك وأترحم عليك، وأنظر لصورك كل يوم قبل المنام وأكلمك وأحكي لك كل ما أنا فيه، وفي بعض الأحيان أسمع صوتك الجميل، وكأنك ترد عليا وأحس بك وكأنك معي ولم تُفارقني، ويارب صبرنا على فراقك.. رحمك الله يا والدي الغالي وأسكنك جناته العُلى، ورافقك الأنبياء والصديقين والشهداء وحسن أُولئك رفيقا”.

ومن جانبه، فإن المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، يستعد لتنظيم احتفالية لتكريم اسم الراحل محمود ياسين، وذلك غداً الأحد 15 أكتوبر، في حضور الأسرة وبعض نجوم الفن والمشاهير.

ويتضمن الحفل، عرض فيلم تسجيلي يستعرض السيرة الذاتية والفنية للراحل، والذي قام بإنتاجه المركز القومي للمسرح، وبعدها تقوم ابنته الفنانة رانيا بالتحدث ومن بعدها ابنه الكاتب المعروف عمرو محمود ياسين عن أهم الصفات الإنسانية والفنية لوالدهما.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان محمود ياسين تُوفى يوم 14 من شهر أكتوبر لعام 2020، عن عمر يناهز الـ 79 عاماً، عقب أزمة صحية خلال الشهور الأخيرة قبل وفاته، بعد أن ترك لنا الكثير من الأعمال الفنية التي ستظل خالدة في أذهان الجمهور.