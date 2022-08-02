“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن رانيا فريد شوقي: تزوجت 3 مرات

تصدر اسم الفنانة رانيا فريد شوقي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب حوارها مع الإعلامية إنجي أنور، في حلقة أمس الاثنين، ببرنامج “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “ETC”.

وأدلت رانيا، خلال الحلقة بالكثير من التصريحات حول حياتها الفنية، وعلاقتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، الذي لُقب بعدد من الألقاب أبرزها: “وحش الشاشة، وملك الترسو”.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة رانيا فريد شوقي: