“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن رانيا فريد شوقي: تزوجت 3 مرات
تصدر اسم الفنانة رانيا فريد شوقي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب حوارها مع الإعلامية إنجي أنور، في حلقة أمس الاثنين، ببرنامج “مصر جديدة” الذي يذاع عبر قناة “ETC”.
وأدلت رانيا، خلال الحلقة بالكثير من التصريحات حول حياتها الفنية، وعلاقتها بوالدها الفنان الراحل فريد شوقي، الذي لُقب بعدد من الألقاب أبرزها: “وحش الشاشة، وملك الترسو”.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة رانيا فريد شوقي:
- ولدت في 9 أكتوبر 1974.
- العمر: (47 سنة).
- ابنة الفنان الراحل فريد شوقي وحش الشاشة.
- والدتها سهير ترك، التي تزوجها فريد شوقي في 1970 وظلت على صمته حتى وفاتها في 1998.
- تزوجت 3 مرات الأولى من مصمم الرقصات عاطف عوض والد ابنتيها (فريدة، وملك)، والثانية من الفنان مصطفى فهمي في 2007 وانفصلت عنه في 2012، والثالثة من تامر الصراف في 2018.
- لديها أخت شقيقة هي (عبير)، وثلاث أخوات من والدها وهن: (منى، وناهد، ومها)، وأخوان من والدتها.
- بدأت مشوارها الفني من خلال فيلم “آه .. وآه من شربات” الذي عرض عام 1992، من بطولة والدها فريد شوقي.
- شاركت بالتمثيل في 100 عمل متنوع ما بين السينما والمسرح والتليفزيون.
- أبرز أعمالها: أفلام:”آه وآه من شربات، وطعمية بالشطة، وليه يا هرم، وعنتر زمانه، ومغلف بالشيكولاتة، والمقامر، ووداعًا للعزوبية”، ومسلسلات: “خالتي صفية والدير، والضوء الشارد، والرجل الآخر، وجحا المصري، والعطار والسبع بنات، وعباس الأبيض في اليوم الأسود، ويتربى في عزو، أبو ضحكة جنان، وخاتم سليمان، وسلسال الدم، وعوالم خفية، وأبو العروسة”، ومسرحيات: “باللو، وقصة الحي الغربي، ومولد سيدي المرعب، وربنا يخلي جمعة، وكحيون ربح المليون، والملك لير”.
- خالة الفنانة ناهد السباعي من أختها (ناهد فريد شوقي).
- خالة الفنان أحمد جمال سعيد من أختها (مها فريد شوقي).
- آخر أعمالها مسلسل “أبو العروسة ج3” الذي عرض في أواخر يناير الماضي.