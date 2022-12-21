القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2023: منافسة على صفيح ساخن

دخل عدد كبير من نجوم الفن في الأيام القليلة الماضية بلاتوهات تصوير مسلسلاتهم الجديدة المقرر عرضها على الشاشة خلال شهر رمضان 2023.

ويبدو أن المنافسة هذا العام ستكون ساخنة جدًا، حيث يخوض عشرات نجوم السينما والتليفزيون السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات متنوعة.

وفيما يلي نستعرض القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2023: