القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2023: منافسة على صفيح ساخن
دخل عدد كبير من نجوم الفن في الأيام القليلة الماضية بلاتوهات تصوير مسلسلاتهم الجديدة المقرر عرضها على الشاشة خلال شهر رمضان 2023.
ويبدو أن المنافسة هذا العام ستكون ساخنة جدًا، حيث يخوض عشرات نجوم السينما والتليفزيون السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات متنوعة.
وفيما يلي نستعرض القائمة المبدئية لمسلسلات رمضان 2023:
- سر السلطان: بطولة: أحمد فهمي، وأحمد صلاح السعدني، وحسين فهمي، وحنان مطاوع، وريم مصطفى، قصة: يوسف إدريس، وسيناريو حوار وإخراج: خالد يوسف.
- الجبل: بطولة: أحمد السقا، وعمرو يوسف، من إخراج: محمد سلام.
- العمدة: بطولة: محمد رمضان، ومي كساب، وإيمان العاصي، وزينة، ومنة فضالي، من تأليف وإخراج: محمد سامي.
- الأجهر: بطولة: عمرو سعد، ودرة، وأحمد صفوت، وسارة سلامة، من إخراج: ياسر سامي.
- عملة نادرة: بطولة: نيللي كريم، وجمال سليمان، وكمال أبو رية، وجومانا مراد، ومحمد لطفي، وفريدة سيف النصر، ومريم الخشت.
- المداح ج3: بطولة: حمادة هلال، ويسرا اللوزي، وخالد زكي، وأحمد ماهر، وسلمى أبو ضيف، وأحمد كشك، ومحمد مهران، من تأليف: أمين جمال، وإخراج: أحمد سمير فرج.
- سوق الكانتو: بطولة: أمير كرارة، ومي عز الدين، وفتحي عبد الوهاب، وكمال أبو رية، وعبد العزيز مخيون، تأليف: هاني سرحان، وإخراج: حسين المنباوي.
- رمضان كريم ج2: بطولة: سيد رجب، وسلوى عثمان، ومحمد لطفي، وكريم عفيفي، وصبري فواز، من تأليف: أحمد عبد الله، وإخراج: سامح عبد العزيز.
- بابا المجال: بطولة: مصطفى شعبان، وياسمين رئيس، وباسم سمرة، وسوسن بدر، وجومانا مراد، ورياض الخولي، وسماء إبراهيم، من إخراج: أحمد خالد موسى.
- الكبير أوي ج7: بطولة: أحمد مكي، ومحمد سلام، وبيومي فؤاد، ورحمة أحمد، وهشام إسماعيل، من تأليف: مصطفى صقر، ومحمد عز الدين، وإخراج: أحمد الجندي.
- حضرة العمدة: بطولة: روبي، وسميحة أيوب، ووفاء عامر، ومحمود عبد المغني، وبسمة، وأحمد بدير، ومحمود حافظ، من تأليف: إبراهيم عيسى، وإخراج: عادل أديب.
- ضرب نار: بطولة: ياسمين عبد العزيز، وأحمد العوضي، وسهير المرشدي، وهدى الأتربي، وبدرية طلبة، وإيمان السيد.
- علاقات مشروعة: بطولة: ياسر جلال، ومي عمر، وخالد الصاوي، وبسمة.
- جميلة: بطولة: ريهام حجاج، وسوسن بدر، وعبير صبري، من تأليف: أيمن سلامة، وإخراج: سامح عبد العزيز.
- الإمام الشافعي: بطولة: خالد النبوي، وتأليف: مريم ناعوم.
- مذكرات زوج: بطولة: طارق لطفي، وتأليف: محمد سليمان عبد المالك، وإخراج: مريم أحمدي.
- حمد لله على السلامة: بطولة: يسرا، وشيماء سيف، ومحمد ثروت، ومايان السيد، من إخراج: عمرو سلامة.
- تحت الوصاية: بطولة: منى زكي، ونسرين أمين، ودياب، من تأليف: محمد وخالد وشيرين دياب، وإخراج: محمد شاكر خضير.
- ساعة الصفر: بطولة: مصطفى خاطر، ومحمد عبد الرحمن توتا، من تأليف: إيهاب بليبل، وإخراج: شادي الرملي.
- ستهم: بطولة: روجينا، من تأليف: ناصر عبد الرحمن، وإخراج: رؤوف عبد العزيز.
- صفارة: بطولة: أحمد أمين، وإخراج: علاء إسماعيل.
- كامل العدد: بطولة: دينا الشربيني، وشريف سلامة، وإسعاد يونس، من تأليف: رنا أبو الريش ويسر طاهر، وإخراج: خالد الحلفاوي.
- بطن الحوت: بطولة: محمد فراج، وأسماء أبو اليزيد، وعد العزيز مخيون، من تأليف وإخراج: أحمد فوزي صالح.
- الحاج إكس لانس: بطولة: محمد سعد، وصابرين، وجيهان خليل، ومحمد لطفي، ودينا محسن ويزو، وإبرام سمير.
- رشيد: بطولة: محمد ممدوح، وريهام عبد الغفور، من تأليف: وسام صبري، وإخراج: مي ممدوح.
- تلت التلاتة: بطولة: غادة عبد الرازق.
- توحة: بطولة: علا غانم، من تأليف: أحمد صبحي، وإخراج: محمد النقلي.