“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن رحمة أحمد فرج: نجمة جامعة حلوان التي أكتشفها أحمد أمين

تصدر اسم الفنانة الشابة رحمة أحمد فرج، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” بعد ظهورها أمس الاثنين، مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج “كلمة أخيرة”.

وتحدثت رحمة، خلال الحلقة عن مشوارها الفني، وحياتها الشخصية، وكواليس تصوير دور (مربوحة) في مسلسل “الكبير أوي 6” الذي عرض في شهر رمضان الماضي، وحقق نجاحًا كبيرًا.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الشابة رحمة أحمد فرج:

ولدت في 8 مايو 1994، بالقاهرة.

العمر: 28 سنة.

تخرجت من كلية العلوم جامعة حلوان “قسم الميكروبيولوجيا” في 2017.

بدأت مشوارها الفني من خلال مسرح الجامعة، وحصلت على جائزة أفضل ممثلة في جامعة حلوان عن عرض “اقتربت النهاية” للمخرج صلاح الدالي.

حصلت على ورشة التمثيل من نقابة المهن التمثيلية.

درست في المعهد العالي للفنون المسرحية بعد تخرجها من كلية العلوم.

شاركت في العديد من المسرحيات بالهناجر، والهوسابير، وروابط، وقصر ثقافة الأنفوشي، وأبرز أعمالها المسرحية: “واقتربت النهاية.. وأنا عاملة نفسي نايمة، وخالي ورد، وليلة سقوط أورشليم، وديچافو”.

شاركت في برنامج “ثلاثي ضوضاء الحياة” الذي عرض عبر قناة “الحياة” في 2016.

أكتشفها الفنان أحمد أمين، والذي قدمها في عروض فرقته “أمين وشركاه” التي عرضت على خشبة مسرح “جامعة مصر للعلوم والتكنولوجيا”، وتم بثها تليفزيونيًا عبر قناة “dmc” في 2019.

في 2020 تزوجت من الكاتب الشاب أحمد منصور.

أعجب المخرج أحمد الجندي، بأدائها خلال مشاهدته إحدى المسرحيات التي شاركت بها في دار الأوبرا، ورشحها لتقديم دور البطولة النسائية أمام النجم أحمد مكي، في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي”.

تألقت في دور (مربوحة) زوجة الكبير (أحمد مكي) في الجزء السادس من مسلسل “الكبير أوي” الذي عرض في رمضان 2022 وحقق نجاحًا كبيرًا.

تصدر اسمها قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ظهورها الأول في المسلسل وحتى الحلقة الأخيرة، نظرًا لنجاحها الباهر.

لديها أكثر من مليون متابع عبر صفحاتها الرسمية على السوشيال ميديا.

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