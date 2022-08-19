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سعر الريال القطري اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الريال القطري اليوم الجمعة الموافق 19 أغسطس 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الريال القطري اليوم الجمعة 19 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

ويعتبر الريال القطري والذي بدأ استخدامه بعد أن توقف استخدام الروبية الخليجية، من أبرز العملات الثابتة أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 40 عامًا، حيث يرتبط بسعر ثابت منذ عام 1980 والذي يقدر بـ 3.64 ريال قطري للدولار الواحد.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الريال القطري اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الفرنك السويسري اليوم السبت 20 أغسطس 2022 مقابل الجنيه المصري

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري 5.26 للبيع، و4.89 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر 5.26 للبيع، و4.89 للشراء.

  • بنك الإسكندرية:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك الإسكندرية 5.05 للبيع، و4.67 للشراء.

  • كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 4.94 للبيع، و4.61 للشراء.

  • بنك عوده -Audi:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك عوده 4.20 للبيع، و4.13 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك إيجي بنك 5.57 للبيع، و4.89 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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