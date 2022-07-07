سعر الريال القطري اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال القطري اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 بشكل نسبي أمام الجنيه المصري، مسجلًا متوسط سعر 5 جنيهات للبيع والشراء.

ويعتبر الريال القطري والذي بدأ استخدامه بعد أن توقف استخدام الروبية الخليجية، من أبرز العملات الثابتة أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 40 عامًا، حيث يرتبط بسعر ثابت منذ عام 1980 والذي يقدر بـ 3.64 ريال قطري للدولار الواحد.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري 5.15 للبيع، و4.82 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر 5.18 للبيع، و4.82 للشراء.

بنك الإسكندرية:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك الإسكندرية 5.05 للبيع، و4.67 للشراء.

كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 4.94 للبيع، و4.61 للشراء.

بنك عوده -Audi:



سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك عوده 4.20 للبيع، و4.13 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك إيجي بنك 5.19 للبيع، و4.82 للشراء.