أخبار مصر

سعر الريال القطري اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الريال القطري اليوم الأحد الموافق 26 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري، بجميع البنوك وشركات الصرافة العاملة في مصر.

سعر الريال القطري اليوم الأحد 26 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

ومن المعروف أن الريال القطري، يعد أحد أبرز العملات الثابتة أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 40 سنة، وخاصة بعد توقف استخدام الروبية الخليجية، فهو يرتبط بسعر ثابت يقدر بـ 3.64 ريال قطري أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1980.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الخميس 30 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الخميس 30 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري 5.11 للبيع، و4.78 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر 5.11 للبيع، و4.75 للشراء.

  • بنك الإسكندرية:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك الإسكندرية 5.05 للبيع، و4.67 للشراء.

  • كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 4.94 للبيع، و4.61 للشراء.

  • بنك عوده -Audi:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك عوده 4.20 للبيع، و4.13 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك إيجي بنك 5.09 للبيع، و4.75 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


اترك رد

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني، وهو غير مطلوب للتعليق لكن يوفر لك وسيلة للتنبيه في حال قيام شخص بالرد على تعليقك.