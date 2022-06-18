سعر الريال القطري اليوم السبت 18 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الريال القطري اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري مسجلًا نفس أسعار أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

ومن المعروف أن الريال القطري، يعد أحد أبرز العملات الثابتة أمام الدولار الأمريكي منذ أكثر من 40 سنة، وخاصة بعد توقف استخدام الروبية الخليجية، فهو يرتبط بسعر ثابت يقدر بـ 3.64 ريال قطري أمام الدولار الأمريكي منذ عام 1980.

وفيما يلي نستعرض سعر الريال القطري اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الريال القطري اليوم في البنك الأهلي المصري 5.11 للبيع، و4.78 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك مصر 5.11 للبيع، و4.75 للشراء.

بنك الإسكندرية:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك الإسكندرية 5.05 للبيع، و4.67 للشراء.

كريدي أجريكول مصر:

سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك كريدي أجريكول مصر 4.94 للبيع، و4.61 للشراء.

بنك عوده -Audi:



سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك عوده 4.20 للبيع، و4.13 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الريال القطري اليوم في بنك إيجي بنك 5.09 للبيع، و4.75 للشراء.