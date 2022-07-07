سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من قرش إلى ستة قروش في عدد من البنوك.
وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:
- البنك الأهلي الكويتي ABK:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 22.62 للبيع، و22.40 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.60 للبيع، و22.42 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.62 للبيع، و22.45 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 22.60 للبيع، و22.42 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.63 للبيع، و22.46 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.62 للبيع، و22.41 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.62 للبيع، و22.40 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.00 للبيع، و22.89 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 22.62 للبيع، و22.43 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.