سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس 7 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

تراجع سعر الجنيه الاسترليني اليوم الخميس الموافق 7 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري بمعدل من قرش إلى ستة قروش في عدد من البنوك.

وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي الكويتي ABK:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 22.62 للبيع، و22.40 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.60 للبيع، و22.42 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.62 للبيع، و22.45 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 22.60 للبيع، و22.42 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.63 للبيع، و22.46 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.62 للبيع، و22.41 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.62 للبيع، و22.40 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.00 للبيع، و22.89 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 22.62 للبيع، و22.43 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.