سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض البنوك بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا، بينما انخفض في البعض الآخر بنفس المعدل.

وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي الكويتي ABK:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 23.05 للبيع، و22.75 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.87 للبيع، و22.75 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.90 للبيع، و22.78 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 22.87 للبيع، و22.75 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.90 للبيع، و22.79 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.90 للبيع، و22.75 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.90 للبيع، و22.73 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.00 للبيع، و22.89 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 23.90 للبيع، و22.77 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.