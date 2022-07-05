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سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض البنوك بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا، بينما انخفض في البعض الآخر بنفس المعدل.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • البنك الأهلي الكويتي ABK:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الأربعاء 6 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 23.05 للبيع، و22.75 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.87 للبيع، و22.75 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.90 للبيع، و22.78 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 22.87 للبيع، و22.75 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.90 للبيع، و22.79 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.90 للبيع، و22.75 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.90 للبيع، و22.73 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.00 للبيع، و22.89 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 23.90 للبيع، و22.77 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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