سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء 5 يوليو 2022 مقابل الجنيه المصري
تباين سعر الجنيه الاسترليني اليوم الثلاثاء الموافق 5 يوليو 2022 أمام الجنيه المصري، حيث ارتفع في بعض البنوك بمعدل من 5 إلى 15 قرشًا، بينما انخفض في البعض الآخر بنفس المعدل.
وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:
- البنك الأهلي الكويتي ABK:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 23.05 للبيع، و22.75 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.87 للبيع، و22.75 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.90 للبيع، و22.78 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 22.87 للبيع، و22.75 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.90 للبيع، و22.79 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.90 للبيع، و22.75 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.90 للبيع، و22.73 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.00 للبيع، و22.89 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 23.90 للبيع، و22.77 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.