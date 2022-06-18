أخبار مصر

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 18 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

أسامة مقلد

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت الموافق 18 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري مسجلًا نفس أسعار أول أمس الخميس؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 18 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:

  • البنك الأهلي الكويتي ABK:

سعر الدرهم الإماراتي اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال القطري اليوم الاثنين 20 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 22.90 للبيع، و22.68 للشراء.

  • البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 22.87 للبيع، و22.56 للشراء.

  • البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 22.90 للبيع، و22.72 للشراء.

  • بنك مصر:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 23.87 للبيع، و22.70 للشراء.

  • بنك EGBANK:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 22.62 للبيع، و22.44 للشراء.

  • بنك الاسكندرية Alex Bank:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 22.90 للبيع، و22.69 للشراء.

  • البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 22.61 للبيع، و22.39 للشراء.

  • بنك القاهرة:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 22.88 للبيع، و23.56 للشراء.

  • بنك قطر الوطني الأهلي QNB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 22.90 للبيع، و22.71 للشراء.

  • بنك HSBC:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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