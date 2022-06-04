سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت 4 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري

استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم السبت الموافق 4 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ على نفس أسعار ختام تعاملات أول أمس الخميس، نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.

وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:

البنك الأهلي الكويتي ABK:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 23.31 للبيع، و23.14 للشراء.

البنك الأهلي المصري NBE:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 23.31 للبيع، و23.16 للشراء.

البنك التجاري الدولي CIB:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 23.31 للبيع، و23.19 للشراء.

بنك مصر:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 23.28 للبيع، و23.16 للشراء.

بنك EGBANK:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 23.50 للبيع، و23.30 للشراء.

بنك الاسكندرية Alex Bank:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 23.31 للبيع، و23.16 للشراء.

البنك العربي الافريقي الدولي:

سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 23.31 للبيع، و23.14 للشراء.

بنك القاهرة:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.58 للبيع، و23.41 للشراء.

بنك قطر الوطني الأهلي QNB:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 23.30 للبيع، و23.18 للشراء.

بنك HSBC:



سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.