سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة 3 يونيو 2022 مقابل الجنيه المصري
استقر سعر الجنيه الاسترليني اليوم الجمعة الموافق 3 يونيو 2022 أمام الجنيه المصري؛ نظرًا لعطلة البنوك الأسبوعية يومي الجمعة والسبت.
وفيما يلي نستعرض سعر الجنيه الاسترليني اليوم مقابل الجنيه المصري:
- البنك الأهلي الكويتي ABK:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي الكويتي 23.31 للبيع، و23.14 للشراء.
- البنك الأهلي المصري NBE:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك الأهلي المصري 23.31 للبيع، و23.16 للشراء.
- البنك التجاري الدولي CIB:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك التجاري الدولي 23.31 للبيع، و23.19 للشراء.
- بنك مصر:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك مصر 23.28 للبيع، و23.16 للشراء.
- بنك EGBANK:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إيجي بنك 23.50 للبيع، و23.30 للشراء.
- بنك الاسكندرية Alex Bank:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك الاسكندرية 23.31 للبيع، و23.16 للشراء.
- البنك العربي الافريقي الدولي:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في البنك العربي الافريقي الدولي 23.31 للبيع، و23.14 للشراء.
- بنك القاهرة:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك القاهرة 23.58 للبيع، و23.41 للشراء.
- بنك قطر الوطني الأهلي QNB:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي 23.30 للبيع، و23.18 للشراء.
- بنك HSBC:
سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم في بنك إتش إس بي سي 23.69 للبيع، و23.40 للشراء.