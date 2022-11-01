عمر كمال يكشف السبب الحقيقي الذي جعله يلجأ إلى زراعة الذقن

كشف مطرب المهرجانات عمر كمال عن عدة مفاجآت حول موضوع ذقنه التي ظهر بها مؤخرا في صور على مواقع التواصل الاجتماعي وأثارت الجدل.

زراعة ذقن عمر كمال تتصدر التريند

تصدر اسم المطرب عمر كمال التريند بعد انتشار صور له ظهر فيها بذقن كثيف، وقال البعض إن عمر خضع إلى جراجة تجميل أو زراعة ذقن.

وعلى جانب آخر تحدث كثيرون عن بحث عمر كمان عن التريند، وأن هذه الذقن ربما تكون مصنوعة بواسطة برنامج الفوتوشوب. فما هي الحقيقة؟.

عمر كمال يكشف تفاصيل زراعة ذقنه

في مداخلة هاتفية للنجم عمر كمال مع برنامج الحكاية، المذاع عبر فضائية mbc مصر، كشف للإعلامي عمرو أديب عن قصة عملية التجميل التي خضع لها.

وقال عمر كمال، إنه يستعد لتصوير فيلم جديد مع النجمة أيتن عامر والممثلة الكبيرة نبيلة عبيد، وشخصيته في الفيلم تحتاج إلى ذقن.

وعندما عرض الأمر على الطبيب، قال له إن هناك جزءا من وجهه جهة اليسار به “كلف”، والأفضل زراعة ذقن بشكل كامل تخفي الكلف ويكون شكلها أفضل، وإذا لم تعجبك فيما بعد يمكنك إزالتها.

وكانت هذه قصة زراعة ذقن عمر كمال، الذي أكد أن الفيلم الجديد هو سبب تفكيره في زراعتها.