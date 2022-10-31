أول ظهور لعمر كمال بعد عملية زراعة الذقن.. والجمهور: هو زرعها فوتوشوب ولا إيه؟

فاجئ مؤدي المهرجانات عمر كمال، محبيه بإطلالته الجديدة التي شهدت ظهوره الأول بعد إجراء عملية زراعة شعر اللحية.

وشارك كمال، محبيه عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بصورة جديدة في أول ظهور له بـ “الذقن، واكتفى بالتعليق عليها قائلًا: “وحشتوني”.

الجدير بالذكر أن عمر كمال، غاب عن حضور اجتماع نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان مصطفى كامل، لأسباب متعلقة بإجرائه عملية جراحية وفقًا لمنشور له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” قال فيه: “عملت عملية جراحية في ضروسى وأسناني والحمد لله بسيطة وعدت على خير ده أدى لتورم وشي بشكل كامل ويوم اجتماع النقابة بقيادة النقيب المحترم مصطفى كامل مقدرتش أروح وبعت ڤيديو تفصيلي بحالتي وشكلي”.

وتعرض كمال، للسخرية الشديدة من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين نشروا صوره بالذقن، وجاءت التعليقات عليها كالآتي: “بطلوا اشاعات في الغالب حد مشخبطله على وشه”، و”تحسه أنه طالع من لعبة GTA”، و”هي زهقت من التاتو عايزة تجرب الدقن”، و”هو زرعها فوتوشوب ولا إيه؟”، و”عمر الدسوقي”.