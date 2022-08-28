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صورة جديدة لعمر كمال تثير الجدل حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

أسامة مقلد

نشر مؤدي المهرجانات عمر كمال، عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” صورة جديدة له على شاطئ البحر أثناء تواجده بالساحل الشمالي.

صورة جديدة لعمر كمال تثير الجدل حول علاقته بطليقة أحمد الفيشاوي

وهي الصورة التي علق عليها قائلًا: “التقطت بواسطة حبيبي”، لتقوم بعدها ندى الكامل، طليقة الفنان أحمد الفيشاوي، بعمل إعجاب على الصورة، مما أثار الشكوك من جديد حول علاقتهما.

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وأثار عمر كمال، الجدل من خلال تعليق له على إحدى المتابعات التي قالت له “my love سلم على ندى الكامل”، حيث رد عليها قائلًا: “بتسلم عليكي”.

الجدير بالذكر أن نادية الكامل، والشهيرة بـ “ندى الكامل” قامت بحذف جميع صورها من على حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات “انستجرام” بعد إثارة الجدل بصورة علم “قوس القزح” الذي نشرتها منذ فترة، وتعرضت بسببها للهجوم الشديد من قبل متابعيها.

كان عمر كمال، قد طرح مؤخرًا الأغنية الدعائية لفيلم “خطة مازنجر” والتي تحمل اسم “اليوم يومك” بمشاركة الطفل مازن المصري، وهي أغنية من كلمات: منة عدلي القيعي، وألحان: أحمد طارق يحيى.

فيلم “خطة مازنجر” بطولة: ياسمين رئيس، وحمدي الميرغني، ومحمد أسامة أوس أوس، ومحمود حافظ، وبيومي فؤاد، وسماء إبراهيم، من تأليف: محمد إسماعيل أمين، ووليد خيري، وبيبو، وإخراج: رامي رزق الله.

أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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