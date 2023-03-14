علا غانم عن زوجها: كنت مأجراله بيت وعملاله مرتب 7 آلاف دولار عشان كان بيصعب عليا

حلت الفنانة علا غانم، ضيفة على الإعلامية ريهام سعيد، في أحدث حلقات برنامج “صبايا الشمس” الذي يعرض عبر قناة “الشمس”.

وكشفت علا، خلال اللقاء تفاصيل أزمتها مع زوجها الأخير رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، حيث قالت: “السنة اللي فاتت طلبت منه الطلاق وقولتله هديك حصة في الشركة بتاعتي ودخل في تفاوض معايا واتفقت معاه إنه ياخد 16% مقابل الطلاق وخلاص بقينا منفصلين”.

وأضافت: “بعد ما خدنا الأوتيل وخد حصته قولت له يلا نطلق رفض.. لكن أنا كنت ممضياه وفضل يقولي انتي حب عمري.. وخدت على قفايا لحد ما مشيت في إجراءات قضية الخلع”.

وتابعت: “ما كناش عايشين مع بعض.. كنت مأجراله بيت وعملاله مرتب 7 آلاف دولار وما كانش عايش معايا في نفس البيت.. وعربيته وكل حاجة خاصة بيه أنا اللي بدفعها عشان كان بيصعب عليا”.

كانت الفنانة علا غانم، قد تصدر اسمها قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الفترة القصيرة الماضية عقب اتهام زوجها بطردها من المنزل في منتصف الليل وسرقة مجوهراتها.

حيث قالت علا، في تصريحات صحفية أنها رفعت منذ فترة طويلة قضية خلع ضد زوجها عبد العزيز لبيب، إلا أن القضية لم تغلق بسبب سفرها المعتاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انهارت من البكاء قائلة: “سرق تليفوناتي والخواتم اللي في إيدي وإيد أمي ودهبي كله.. وخرجني بره بيتي في نص الليل بالروب اللي عليا”.

الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قد أعلنت في 24 يناير الماضي تأجيل الدعوى المقامة من النجمة علا غانم، لخلع زوجها رجل الأعمال الشهير عبد العزيز لبيب؛ للفصل في طلب الرد.

حيث سبق وأقام محاميها عصام قنديل، دعوة خلع عن موكلته الفنانة ضد زوجها؛ للضرر نظرًا لوجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.