علا غانم: أنا بشتغل من صغري وعمر ما حد جابلي فستان

استضافت الإعلامية ريهام سعيد، في أحدث حلقات برنامجها “صبايا الشمس” الذي يعرض عبر قناة “الشمس”، الفنانة علا غانم، في لقاء مثير كشفت خلاله تفاصيل أزمتها مع زوجها الأخير رجل الأعمال عبد العزيز لبيب، حيث قالت: “بيبعت لي رسايل كل يوم بالـ 20 رسالة وما بسمعهمش.. وما بقدرش أسمع صوته ولا عايزة أشوفه.. ومش عايزاه يسأل عني”.

وأضافت: “كل اللي عايزاه إني أخف وحق يرجع لي.. أنا بشتغل من صغري وبجيب لنفسي كل اللي نفسي فيه وعمر ما حد جابلي فستان ولا قولت له خرجني.. والكابوس اللي خلاني أعيش فيه لمدة شهر لازم يدفع تمنه”.

كانت الفنانة علا غانم، قد تصدر اسمها قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” خلال الفترة القصيرة الماضية عقب اتهام زوجها بطردها من المنزل في منتصف الليل وسرقة مجوهراتها.

حيث قالت علا، في تصريحات صحفية أنها رفعت منذ فترة طويلة قضية خلع ضد زوجها عبد العزيز لبيب، إلا أن القضية لم تغلق بسبب سفرها المعتاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انهارت من البكاء قائلة: “سرق تليفوناتي والخواتم اللي في إيدي وإيد أمي ودهبي كله.. وخرجني بره بيتي في نص الليل بالروب اللي عليا”.

الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قد أعلنت في 24 يناير الماضي تأجيل الدعوى المقامة من النجمة علا غانم، لخلع زوجها رجل الأعمال الشهير عبد العزيز لبيب؛ للفصل في طلب الرد.

حيث سبق وأقام محاميها عصام قنديل، دعوة خلع عن موكلته الفنانة ضد زوجها؛ للضرر نظرًا لوجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.