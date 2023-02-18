صناع مسلسل علا غانم الجديد: مصيره مجهول.. ولم يصور أي مشهد منه حتى الآن

أكد مصدر مُقرب من صناع مسلسل “توحة” للنجمة علا غانم، الذي كان من المقرر عرضه في شهر رمضان المقبل، والذي تعود به إلى الساحة الفنية بعد غياب، أن مصيره مجهول.

وأضاف المصدر، أنه من المستحيل أن يلحق العمل بالسباق الرمضاني المقبل، خاصة أنه لم يصور أي مشهد منه حتى الآن، بالإضافة إلى أن المسلسل واجه العديد من العقبات التي عطلت تصويره.

وتابع المصدر، أنه تم تأجيل تصوير المسلسل أكثر من مرة لأسباب مختلفة، وكان آخرها الأزمة التي مرت بها الفنانة علا غانم، مع زوجها والتي دخلت على إثرها المستشفى لتلقي العلاج.

مسلسل “توحة” بطولة: علا غانم، ودينا فؤاد، وإيهاب فهمي، وعابد عناني، وانتصار، وحجاج عبد العظيم، من تأليف: أحمد صبحي، وإخراج: محمد النقلي.

كانت الفنانة علا غانم، قد تصدر اسمها قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب اتهام زوجها بطردها من المنزل منذ ساعات قليلة في منتصف الليل وسرقة مجوهراتها.

حيث قالت علا، في تصريحات صحفية أنها رفعت منذ فترة طويلة قضية خلع ضد زوجها عبد العزيز لبيب، إلا أن القضية لم تغلق بسبب سفرها المعتاد إلى الولايات المتحدة الأمريكية، حيث انهارت من البكاء قائلة: “سرق تليفوناتي والخواتم اللي في إيدي وإيد أمي ودهبي كله.. وخرجني بره بيتي في نص الليل بالروب اللي عليا”.

الجدير بالذكر أن محكمة الأسرة بقصر النيل قد أعلنت في 24 يناير الماضي تأجيل الدعوى المقامة من النجمة علا غانم، لخلع زوجها رجل الأعمال الشهير عبد العزيز لبيب؛ للفصل في طلب الرد.

حيث سبق وأقام محاميها عصام قنديل، دعوة خلع عن موكلته الفنانة ضد زوجها؛ للضرر نظرًا لوجود خلافات زوجية بينهما، واستحالة إكمال العلاقة الزوجية معه.