هذا فارق العمر الحقيقي بين نور إيهاب ونور بدر

تصدر اسم الفنانة الصاعدة نور إيهاب، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب إعلان خبر خطبتها للفنان الشاب نور بدر.

وجاءت الخطبة بعرض زواج مفاجئ للفنانة نور إيهاب، من زميلها الفنان نور بدر، وسط عدد من الأصدقاء الذين وثقوا اللحظة بعدسات كاميراتهم، وقاموا بنشر مقطع الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي.

وتساءل عدد من المتابعين حول فارق العمر بين نور إيهاب، ونور بدر، حيث أن البعض توقع أن خطيبها في منتصف الثلاثينات، ويكبرها بأكثر من 15 عامًا وهذا غير صحيح.

وقد يتفاجأ البعض بفارق العمر بينهما، حيث أن النجم الفنان نور بدر، يكبر الفنانة نور إيهاب، بـ 10 سنوات فقط، حيث أنه مواليد عام 1993 وعمره حاليًا (29 سنة)، بينما هي مواليد عام 2003 وعمرها حاليًا (19 سنة).

نور إيهاب، هي ممثلة مصرية تدرس بالمعهد العالى للموسيقى، بدأت مشوارها الفني وهي في الثانية عشر من عمرها، وتحديدًا في عام 2015 من خلال مسلسل “يوميات زوجة مفروسة أوي” مع النجمة داليا البحيري، ثم مسلسل “أبو البنات” أمام النجم مصطفى شعبان، والذي عرض عام 2016.