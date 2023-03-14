نهال عنبر من العمرة: ما حبتش أطلع لايف لإن ده مكان له قدسيته فقولت أسجل وسط ما أنا بصلي

شاركت الفنانة نهال عنبر، متابعيها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” بمقطع فيديو لها داخل الحرم المكي.

وهو الفيديو الذي قالت خلاله: “هنا أحلى أيام الواحد بيقضيها وهو بيقضي مناسك العمرة.. والكعبة من أجمل الحاجات.. بحب أقعد قدامها أقرأ قرآن وأصلي.. والكعبة قدامكم واللي عاوز يدعي يدعي ليها وأنا سعيدة بالمناسك اللي أنا بعملها دي وبالمدينة ومكة والحقيقة حاجة الواحد بيحس كده براحة نفسية وهو قريب من ربنا وبيته والبيت الحرام وقولت أشاركم معايا”.

وأضافت: “الكعبة أهي قدامكم اللي عايز يدعي.. معلش أنا ما حبتش أطلع لايف لإن ده مكان له طقوسه وقدسيته فقولت أسجل في وسط ما أنا بصلي علشان اللي عاوز يدعي الكعبة قدامكم يا رب يتقبل دعواتنا جميعًا ويقبل العمرة بتاعتي يارب ويوفق كل الناس وتبقى إن شاء الله أيام جميلة علينا كلنا ورمضان يخش بالفرح والسعادة وكل حاجة حلوة.. كل سنة وانتوا طيبين”.

شاهد الفيديو هنــــــــــــا

وتشارك الفنانة نهال عنبر، في الموسم الرمضاني لهذا العام بمسلسل “عودة البارون”.

“عودة البارون” بطولة: حسين فهمي، وخالد سليم، وميس حمدان، ونهال عنبر، وعلاء مرسي، وسامي مغاوري، وضياء الميرغني، وصبري عبد المنعم، وساري أسعد، وكاترين علي، من تأليف وإخراج: سامر خضر.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة نهال عنبر، مسلسل “أعمل إيه” الذي عرض في سبتمبر 2022.

مسلسل “أعمل إيه” بطولة: خالد الصاوي، وصابرين، ودينا المصري، ومحمد مهران، وريهام الشنواني، ومفيد عاشور، وأيمن عزب، من تأليف: محمد الحناوي، وإخراج: أحمد عبد الحميد.