محامي قاتل نيرة أشرف: دفاعي عنه عشان مصدق إنه مظلوم ومجني عليه

قبل دقائق من جلسة النطق بالحكم على المتهم محمد عادل، قاتل نيرة أشرف، طالبة جامعة المنصورة، أدلى محامي الجاني بتصريحات أثارت غضب رواد مواقع التواصل الاجتماعي بشكل كبير.

حيث قال المستشار القانوني أحمد حمد، محامي القاتل، أنه طالب موكله بالثبات وعدم التأثر بحكم المحكمة اليوم حيث أن هناك نقض على الحكم بعد ذلك، مؤكدًا أن هناك عدد كبير من فئات المجتمع تعاطفوا معه.

وأشار المحامي إلى أن هناك العديد من المحامين، الذي طلبوا حضور جلسة اليوم تضامنًا مع المتهم الذين يثقون أنه تعرض للابتزاز من قبل أسرة المجني عليها، معلقًا أن من حق المتهم أن يكون لديه محامي يدافع عنه ويظهر الحقيقة.

وأضاف المحامي، أن يدافع عن المتهم محمد عادل، لأن لديه يقين بأنه مظلوم ومجني عليه، وتعرض لضغط شديد عاطفيًا ونفسيًا، ولكن ذلك لا يبرر القتل فهو مخطأ، معربًا عن رضاه بحكم المحكمة.

وتابع المحامي، أن موكله تعرض للابتزاز عند توقيعه على إيصال الأمانة، وتم الاعتداء عليه وإهانته وأشياء أخرى خجل أن يرويها أمام هيئة المحكمة.

وأشار المحامي، إلى أن هناك تعاطف كبير جدًا مع محمد عادل، حيث أن هناك الكثير من الأشخاص الذي عرضوا دفع الديّة من بعض الدول الشقيقة.