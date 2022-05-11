نانسي صلاح: أول مرة أتشتم وأبقى مبسوطة

أسامة مقلد

حلت الفنانة الشابة نانسي صلاح، ضيفة ببرنامج “The Insider بالعربي” الذي يذاع عبر قناة “دبي”

نانسي صلاح: أول مرة أتشتم وأبقى مبسوطة

وتحدثت نانسي، عن كواليس تقديمها لشخصية (أميرة) التي قدمتها خلال مسلسل “يوتيرن” الذي عرض في شهر رمضان الماضي.

وقالت نانسي، عن ردود الأفعال حول الشخصية، والهجوم عليها: “أنا أتبسطت أول مرة أتشتم وأبقى مبسوطة.. أخد الشتيمة كده واو.. ثانك يو ده اللي أنا كنت عايزاه”.

وأضافت نانسي: “أحب أشكر الأستاذ سامح عبد العزيز لإن هو اداني طرف الخيط.. قعد يقولي خليكي ثعبانية خليكي من الزواحف يا نانسي.. قولتله زواحف يعني أعمل إيه يعني.. قالي تلوني حرباية تعبانة”.

وعن الصعوبات التي واجهتها أثناء التصوير، قالت نانسي: “كان في مشهد حاسة إن أنا هتعور قبليه واتعورت رجلي اتفتحت.. كان مشهد مرعب جدًا بجري في البيت والأرض كلها زي بورسلين بتزحلق يعني فدخلت براسي في لوح ازاز.. ريهام بتجري معايا اتزحلقت هي كمان وفازة وقعت على الأرض مسحوا الأرض ونضفوا وشالوا بس ما نضفوش كويس وأنا حافية وبجري بكل قوة وهوب أنا ما صرختش أنا جوه المشهد في دم يا جماعة”.

وقالت نانسي، عن ريهام حجاج: “ريهام اتعرفت عليها وشوفتها أول مرة بغض النظر أنا سمعت إيه أنا ماليش دعوة أنا ليا في البني آدم اللي قدامي هو معايا عامل إزاي أنا قولت أنا هروح أشوف البني آدم وأتعامل معاه بما يرضي الله واتعاملت معاها بما يرضي الله وطلعت إنسانة زي الفل مفيهاش أي حاجة جميلة وطيبة جدًا وبتعامل بص من الصغير للكبير حلو وربنا هيحاسبني على الكلام ده.. وأنا دايمًا بحب اللي عليه دوشة بعرف المظلوم”.

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أسامة مقلد

كاتب وسيناريست، حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية في 2011.

الأعمال السابقة:
كتاب "سينما حليم" عن دار روافد للنشر والتوزيع - أكتوبر 2013، والمشاركة في كتابة مسلسل الرسوم المتحركة "بكار" (ح 8، ح 17) - رمضان 2016، وبرنامج "شكشك شو" للفنان مصطفى خاطر - مارس 2017، ومسلسل "ريّح المدام" للفنان أحمد فهمي - رمضان 2017، والفوز بجائزة أفضل نص مسرحي في مسابقة "كايرو شو" عن مسرحية "بيت العز" في يوليو 2019، وكتابة مسلسل الرسوم المتحركة "قنديل الحكايات 2" - رمضان 2021.


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