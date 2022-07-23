“بعد وفاة والدتها”.. معلومات قد لا تعرفها عن نهلة سلامة
تصدر اسم الفنانة نهلة سلامة، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب ساعات من إعلان خبر وفاة والدتها الراقصة المعتزلة نوال الصغيرة، والتي شيعت جنازتها أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.
وشهدت جنازة الراقصة نوال الصغيرة، غياب تام لنجوم الفن والمجتمع، واعتمدت على حضور بعض أفراد العائلة الذين حرصوا على مواساة نهلة سلامة، التي لم تتمالك نفسها من البكاء.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة:
- ولدت في 31 مايو 1968 بالقاهرة.
- والدها الموسيقار فاروق سلامة.
- والدتها الراقصة نوال الصغيرة.
- عمها الموسيقار جمال سلامة.
- بدأت مشوارها الفني من خلال المسرح، الذي قدمت على خشبته عدة مسرحيات مثل: “عالم كورة، وبولوتيكا، وللسيدات فقط”.
- اشتهرت بتقديم أدوار الإغراء.
- صرحت في إحدى اللقاءات التليفزيونية أنها قدمت إغراء في السياق الدرامي ولم تعتمد على الملابس المثيرة بل اعتمدت على عينيها وصوتها وإحساسها.
- شاركت في العديد من الأعمال الهامة في السينما والتليفزيون أبرزها: “أمريكا شيكا بيكا، مستر كاراتيه، جحيم امرأة، امرأة فوق القمة، أوراق مصرية، النمس، حكاية حياة، جبل الحلال”.
- تزوجت من المخرج محمد خان، واستمر الزواج لمدة 4 أشهر فقط.
- تزوجت 4 مرات إحداها استمرت 48 ساعة فقط.
- استمرت 15 عامًا بلا زواج.
- قالت أنها تتمنى الزواج من المخرج محمد سامي، كي تقوم بدور البطولة المطلقة، في إشارة منها لمي عمر.
- آخر أعمالها مسلسل “نقل عام” أمام الفنان الكبير محمود حميدة، والذي قدمت فيه دور (غادة) وعرض في أوائل العام الجاري.