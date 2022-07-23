“بعد وفاة والدتها”.. معلومات قد لا تعرفها عن نهلة سلامة

تصدر اسم الفنانة نهلة سلامة، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث عبر محرك البحث الشهير “جوجل” عقب ساعات من إعلان خبر وفاة والدتها الراقصة المعتزلة نوال الصغيرة، والتي شيعت جنازتها أمس الجمعة من مسجد مصطفى محمود بالمهندسين.

وشهدت جنازة الراقصة نوال الصغيرة، غياب تام لنجوم الفن والمجتمع، واعتمدت على حضور بعض أفراد العائلة الذين حرصوا على مواساة نهلة سلامة، التي لم تتمالك نفسها من البكاء.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة نهلة سلامة: