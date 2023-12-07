“بعد تعافيها من مرض السرطان”.. نجوى إبراهيم: «جت كده من عند ربنا بسبب كمية الدعوات اللي وصلتني منكم»

قامت الإعلامية الجميلة نجوى إبراهيم، بالإعلان عن تعافيها من مرض السرطان، وأشارت بأن في غاية السعادة والسرور بعدما أكد لها الإطباء الخبر، وعلقت قائلة: “جت كده من عند ربنا”.

صور مجمعة للإعلامية نجوى إبراهيم من أحد أعمالها الفنية، وصورة لها من برنامج "بيت العز"، وصورة لها من موقع "نورت"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الإعلامية، أثناء تقديمها لبرنامج “بيت العز”، والمُذاع عبر إذاعة “نجوم fm”، موضحة: “حقيقي فرحانة أوي ومبسوطة، وبحمد ربنا بعد 4 أو 5 شهور من القلق والرعب حابه أفرحكم معايا، وهى جت كده من عند الله وده بسبب دعواتكم الكتيرة اللي وصلتني.. ياريت الناس كلها من النهاردة تعتبرني وجه جديد لسه جاي معاكم”.

وواصلت نجوى: “أنا خلاص هسكت وكفاية أوي إني أقولكم بحبكم من كل قلبي، وبجد بحترم وبعز الجمهور الي بدأ معايا من وأنا كنت لسه صغيرة.. شبر ونص بالعربي كده، وكمل معايا لحد ما بقيت ماما نجوى.. النهاردة هبدأ معاكم حياتي من جديد واعتبروني وجه جديد”.

ومن جانبها، فقد أكدت الإعلامية نجوى إبراهيم بأنها دخلت في حالة انهيار بسبب كمية الدعوات التي وصلت لها، بعد تصريحاتها الأخيرة عن أنها مُصابة بمرض السرطان، حيث كشفت أثناء تقديمها لبرنامج “بيت العز”، معلقة: “أنا حسيت إني غلطت لما إتكلمت معاكم، وكلامي ده مكنش شكوى، ولما روحت قعدت يومين أبكي بسبب كمية الدعوات الكتير اللي وصلتني منكم.. فعلاً ربا ضارة نافعة”.

وأما بخصوص تصريحاتها عن إصابتها بمرض السرطان، ردت الإعلامية: “فضلت أقول ليه أنكد على الناس بالشكل ده؟، وده لأن كل واحد عنده اللي مكفيه.. ليه أطلع وأقول للجمهور كلام زي ده؟، وده علشان أنا بقالي شهرين بجري بموضوع مرضي مع أولادي وأسرتي وخلاص”.

وجديراً بالذكر، بأن القاهرة 24 تواصلت مع الإعلامية نجوى إبراهيم من أجل طمأنة الجمهور عليها وعلى حالتها الصحية، بعد تصريحاتها الأخيرة وإعلانها الإصابة بمرض السرطان وخضوعها للعديد من العمليات الجراحية، معلنة: “أنا بخير حال والحمد لله كويسة”.