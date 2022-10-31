“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن نجلاء فتحي
تصدر اسم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب حديث الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عنها.
حيث قالت ميار، خلال حلقتها ببرنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، أنها كانت ترفض تصوير مشهدها الجريء مع الفنان عمرو عبد الجليل، بفيلم “ديسكو ديسكو” في نهار رمضان بسبب الصيام، مما اضطرها لدخول الحمام وغلق الباب عليها حتى آذان المغرب، حتى لا تقوم بتصوير المشهد أثناء الصيام.
وأضافت أن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بطلة الفيلم جاءت لتقنعها بتصوير المشهد، حتى لا تعطل الفيلم قائلة: “رمضان ده معمول عشان الناس الفقرا.. والناس الأغنيا بيعملوا نفسهم ما بيكلوش قدام الفقرا”.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي:
- مواليد 21 ديسمبر 1951، بمحافظة الفيوم.
- اسم الولادة: فاطمة الزهراء حسين فتحي.
- العمر: (71 سنة).
- بدأت مشوارها الفني في منتصف الستينات، وهي في سن المراهقة.
- اكتشفها المنتج والكاتب عدلي المولد، والعندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، الذي كان صديقًا مقربًا من أسرتها، وظهرت باسم (زهرة).
- شهد عام 1966 الظهور الأول لها على الشاشة الكبيرة من خلال دور صغير في فيلم “الأصدقاء الثلاثة” بطولة: حسن يوسف، وأحمد رمزي.
- اختار لها عبد الحليم حافظ، اسم فني آخر وهو (نجلاء فتحي) والذي أكملت به مشوارها الفني.
- في 1968 قدمت دور البطولة لأول مرة من خلال فيلم “أفراح” للمخرج أحمد بدرخان.
- رشحها العندليب، لتقديم دور البطولة النسائية أمامه في فيلمه الأخير “أبي فوق الشجرة”، ولكن ذهب الدور بعد ذلك للنجمة ميرفت أمين.
- كانت تحلم بالتمثيل أمام العندليب، ولكن لم يحالفها الحظ سوى في المسلسل الإذاعي “أرجوك لا تفهمني بسرعة” أمام العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ، والذي بث لأول مرة في رمضان 1973، وتم وقف إذاعته نظرًا لاندلاع حرب أكتوبر المجيدة، ثم تم تأجيله إلى صيف العام التالي وحقق نجاحًا كبيرًا.
- أبرز أعمالها: “نص ساعة جواز، وغرام تلميذة، والمجانين الثلاثة، وأختي، وأنف وثلاث عيون، والعاطفة والجسد، ودمي ودموعي وابتسامتي، وبدور، والوفاء العظيم، واذكريني، وأقوى من الأيام، وإسكندرية ليه، وغدًا سأنتقم، والشريدة، والمجهول، وعفوًا أيها القانون، وسعد اليتيم، ولعدم كفاية الأدلة، والمرأة الحديدية، وأحلام هند وكاميليا”.
- تزوجت 3 مرات، الأولى من المهندس أحمد عبد القدوس، نجل الكاتب الكبير إحسان عبد القدوس، وهي في الثامنة عشر من عمرها، والثانية من الفنان المعتزل سيف أبو النجا، الشقيق الأكبر للفنان خالد أبو النجا، والذي لعب دور الابن الأكبر لفاتن حمامة، في فيلم “إمبراطورية ميم”، وأنجبت منه ابنتها (ياسمين)، والثالثة من الإعلامي حمدي قنديل منذ عام 1995 وحتى وفاته في عام 2018.
- حصلت على جائزة أفضل ممثلة من عدة مهرجانات دولية.
- فازت بجائزة الموريكس الذهبية كأفضل نجمة عربية.
- كرمت في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي عام 2003.
- أصيبت بمرض نادر وهو الصدفية المستعصية في 2014.
- في يونيو الماضي تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي تسريبًا صوتيًا منسوب لها، تهاجم من خلاله الزعيم عادل إمام، مما أثار ضجة كبيرة.