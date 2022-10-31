“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن نجلاء فتحي

تصدر اسم الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب حديث الفنانة المعتزلة ميار الببلاوي عنها.

حيث قالت ميار، خلال حلقتها ببرنامج “قعدة ستات” الذي تقدمه الإعلامية مروة صبري، أنها كانت ترفض تصوير مشهدها الجريء مع الفنان عمرو عبد الجليل، بفيلم “ديسكو ديسكو” في نهار رمضان بسبب الصيام، مما اضطرها لدخول الحمام وغلق الباب عليها حتى آذان المغرب، حتى لا تقوم بتصوير المشهد أثناء الصيام.

وأضافت أن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي، بطلة الفيلم جاءت لتقنعها بتصوير المشهد، حتى لا تعطل الفيلم قائلة: “رمضان ده معمول عشان الناس الفقرا.. والناس الأغنيا بيعملوا نفسهم ما بيكلوش قدام الفقرا”.

وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن الفنانة الكبيرة نجلاء فتحي: