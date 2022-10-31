“بعد حيرة متابعيها حول عمرها الحقيقي”.. نادية الجندي: أنا براوية ومحدش يقدر عليا

تصدر اسم النجمة نادية الجندي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل”.

وذلك عقب تساؤلات رواد مواقع التواصل الاجتماعي حول عمرها الحقيقي، حيث قال البعض أنه في منتصف السبعينيات، كما هو مذكور على الإنترنت، بينما توقع البعض أن تكون في أوائل الثمانينات لإنها من جيل النجوم: عادل إمام، وسمير غانم، وحسين فهمي.

وفي أول رد فعل لنجمة الجماهير على حيرة رواد مواقع التواصل الاجتماعي، قامت بنشر مجموعة من الصور لأشهر الجمل التي قالتها في أفلامها السينمائية مثل: “أنا براوية ومحدش يقدر عليا” و “سلملي عالبتنجان” ،و “أنا نعمة الله والأجر على الله” و”تعالى ماقولكشي” و”كله ماشي”.

ويعتبر عمر نادية الجندي الحقيقي هو (76 سنة)، حيث أنها من مواليد 24 مارس 1946 بمحافظة الإسكندرية.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجمة الكبيرة نادية الجندي، مسلسل “سكر زيادة” الذي عرض في رمضان 2020.

“سكر زيادة” بطولة: نادية الجندي، ونبيلة عبيد، وسميحة أيوب، وهالة فاخر، ومي الغيطي، وأميرة هاني، وعدد كبير من ضيوف الشرف، من تأليف: أمين جمال، وإبراهيم محسن، وأحمد أبو زيد توفيق، ومحمد فتحي عبد المقصود، وإخراج: وائل إحسان.