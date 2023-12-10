“على خُطى الزعيم”.. محمد إمام عن “شمس الزناتي”: «انتظروني.. أضخم عمل بتاريخ السينما المصرية والعربية»

أعرب الفنان محمد الإمام، عن سعادته الكبيرة بعد بدء تصوير فيلم “شمس الزناتي”، داخل أحد اللوكشينات بالقاهرة، وأشار بأنه من أضخم الأعمال بتاريخ السينما المصرية كلها، وأنه إنتهي من تحضيراته بشهر أغسطس الماضي.

صور مجمعة للفنان محمد إمام من فيلم "أبو نسب"، وصورة له من البوستر الدعائي لفيلمه الجديد "شمس الزناتي"، وصورة له مع والده عادل إمام من موقع "اليوم السابع"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وقام الفنان، بنشر صورة من الكلاكيت الخاص للعمل خلال حسابه الرسمي على موقع التواصل الإجتماعي “فيس بوك”، وعلق: “توكلنا على الله.. انتظروني بأضخم وأكبر عمل سينمائي بتاريخ السينما المصرية والعربية إن شاء الله.. شمس الزناتي.. يارب ينال إعجابكم”.

وفي عام 1991 فإن الفنان عادل إمام، سبق وقدم فيلماً بعنوان “شمس الزناتي”، وسوف يقوم ابنة محمد بإعادة تقديم العمل بنفس العنوان، ولكنه سوف يعود بأحداث الفيلم نحو 15 عام، ويوضح خلاله كيف تكونت شلة “شمس الزناتي” منذ البداية.

ويشارك ببطولة “شمس الزناتي”، مجموعة كبيرة من نجوم الفن أبرزهم “محمد إمام، وأحمد داش، وطه الدسوقي، وأمينة خليل، وعمرو عيدالجليل، وأحمد خالد صالح”، وغيرهم، والعمل إنتاج مشترك كلاً من “ريمون رمسيس شركة aka، ومحمد رشيدي شركة رشيدي برودكشن”.

وجديراً بالذكر، بأن الفنان محمد إمام ينتظر عرض آخر أعماله السينمائية فيلم بعنوان “أبو نسب”، والذي يقوم فيه بالتعاون لأول مرة مع الفنان ماجد الكدواني، وللمرة الثالثة مع الفنانة الجميلة ياسمين صبري، ويشارك الفنان بطولة العمل “ياسمين صبري، وماجد الكدواني، ومحمد ثروت، ووفاء عامر، ومحمد لطفي، وهالة فاخر”، وغيرهم الكثير من النجوم وضيوف الشرف، والعمل تأليف أيمن وتار وإخراج رامي ومحمد إمام.

وتدور أحداث “أبو نسب”، في إطار درامي إجتماعي حول محمد إمام الذي يعمل طبيب ويدخل في العديد من الصراعات بسبب أزمة النسب، ويرغب في الزواج من ياسمين صبري ابنة رجل المافيا ماجد الكدواني، والذي يرفض زواجه منها بسهولة، وبعدها تتوالى أحداث العمل.