مصطفى قمر: كل واحدة تتصور معايا تقولي جوزني تيام يا أونكل

أشاد المطرب مصطفى قمر، بنجله (تيام) بعد مشاركة بطولته فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم” المقرر عرضه قريبًا.

وقال قمر، في تصريحات تليفزيونية لبرنامج “شو في ما في” الذي يعرض عبر قناة “عمان”: “تيام بطل معانا في الفيلم.. ودي أول بطولة له معايا وهو مش مجرد ضيف في الفيلم”.

وأضاف: “تيام جاملني قبل كده بظهوره في فيلم (فين قلبي) ومسلسل (فارس بلا جواز).. ودلوقتي هو بطل معانا مش ضيف”.

وتابع: “البنات بتحب تيام جدًا.. والدليل إن كل واحدة تتصور معايا تقولي جوزني تيام يا أونكل”.

ووجه قمر، حديثه لنجله مازحًا: “معلش يا تيام انت مبهدلني مع البنات”.

وتحدث تيام، عن مشاركته في الفيلم الذي كان يحضر تصوير جزءه الأول وهو طفل، قائلًا: “فاكر كواليس كويس جدًا.. كنت بروح التصوير مع بابا والفيلم ده منحوت في قلبي.. وهو فيلم أيقوني.. وبإذن الله الجزء التاني ينجح نفس نجاح الجزء الأول”.

وعن كواليس العمل مع والده، قال تيام: “بالنسبة لي ده أريح لوكيشن تصوير دخلته في حياتي.. بابا بيبقى حابب إن كل واحد يشتغل وهو مرتاح ما يكونش شايل الهم.. عشان الكل يبقى مركز”.

الجدير بالذكر أن فيلم “حريم كريم” هو فيلم رومانسي كوميدي عرض في أغسطس 2005.

بطولة: مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وريهام عبد الغفور، وطلعت زكريا، من تأليف: زينب عزيز، وإخراج: علي إدريس.

أما فيلم “أولاد حريم كريم” بطولة: مصطفى قمر، وبشرى، وداليا البحيري، وريهام عبد الغفور، وبسمة، وعمرو عبد الجليل، وخالد سرحان، وتيام مصطفى قمر، ورنا رئيس، من تأليف: زينب عزيز، وإخراج: علي إدريس.