مصطفى قمر: رنا رئيس فتاة أحلام الشباب

تغزل المطرب مصطفى قمر، في الفنانة الصاعدة رنا رئيس، التي تشاركه بطولة فيلمه الجديد “أولاد حريم كريم”.

وقال قمر، خلال لقائه ببرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قناة “MBC4”: “الشباب بيشوفوا إن رنا رئيس فتاة أحلامهم.. لإنها بنوتة رقيقة وجميلة”.

وأضاف: “والجيل ده جيل واعد وجميل.. وبنات الجيل ده بتحب تتفرج على (تيام) ابني.. والشباب بيحبوا يتفرجوا على (رنا).. وإحنا استفدنا من الموضوع ده في الفيلم.. وبنلعب الفكرة من حتة إن الأولاد دول هما حلقة الوصل بين كريم والحريم على عكس الجزء الأول لإن الأولاد هما النتاج الطبيعي لمرور 17 سنة”.

“أولاد حريم كريم” هو الجزء الثاني من فيلم “حريم كريم” الذي عرض عام 2005 وحقق نجاحًا كبيرًا، ويشارك في بطولته عددًا من نجوم الجزء الأول مثل: داليا البحيري، وعلا غانم، وبسمة، وخالد سرحان، بالإضافة إلى مجموعة من الشباب أبرزهم: رنا رئيس، وتيام مصطفى قمر، وهو من تأليف: زينب عزيز، وإخراج: علي إدريس.

الجدير بالذكر أن فيلم “حريم كريم” هو فيلم كوميدي تدور أحداثه حول زوجين منفصلين، يحاول الزوج (كريم) أن يصالح طليقته (جيهان) عن طريق زميلاته القدامى، ولكن ينقلب الحال رأسًا على عقب.

“حريم كريم” بطولة: مصطفى قمر، وياسمين عبد العزيز، وداليا البحيري، وبسمة، وعلا غانم، وريهام عبد الغفور، ووطلعت زكريا، وإدوارد، وخالد سرحان، وزيزي مصطفى، وهناء الشوربجي، ومحمد شاهين، من تأليف: زينب عزيز، وإخراج: علي إدريس.