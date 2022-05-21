تفاصيل القبض على الفنان مصطفى هريدي

ألقى رجال الشرطة القبض على الفنان مصطفى هريدي، بتهمة التسبب في إصابة 4 أشخاص في حادث تصادم بمدينة الشيخ زايد، التابعة لمحافظة الجيزة.

وخضع هريدي، للتحقيق للوقوف على ملابسات الحادث، وكشفت التحقيقات أنه فوجئ أثناء سيره بسيارته بسرعة بمطب صناعي وقبل تهدئة السيارة اصطدم بسيارة أخرى كانت أمامه، مما أسفر عن تهشمها من الخلف وإصابة مستقليها.

وأمرت النيابة العامة عرض سيارة الفنان مصطفى هريدي، والسيارة التي تهشمت على المهندس الفني المختص لفحصها وكتابة تقرير واف عنها.

مصطفى هريدي، هو ممثل مصري من مواليد 8 ديسمبر 1975 تخرج من كلية الحقوق في منتصف التسعينيات، وكان أول مان اكتشفه المطرب هشام عباس، في كليب “أمي الحبيبة”.

ولعب الحظ معه بمشاركته في فيلم “التجربة الدنماركية” مع الزعيم عادل إمام، الذي شارك معه بعد ذلك في أفلام “السفارة في العمارة، ومرجان أحمد مرجان، وحسن ومرقص” بالإضافة إلى مسرحية “بودي جارد” ومسلسل “فلانتينو”.

يذكر أن آخر أعمال الفنان مصطفى هريدي، مسلسل “نصيبي وقسمتك 4” (حكاية حلوة اللقطة) الذي عرضت في 2021.