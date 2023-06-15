مونيا: جالنا أوامر من فوق بتغيير نهاية “عائلة الحاج متولي”

كشفت الفنانة مونيا، سبب ابتعادها عن التمثيل في السنوات الأخيرة الماضية، برغم النجاح الكبير الذي حققته في مسلسل “عائلة الحاج متولي” الذي عرض عام 2001.

وقالت مونيا، في تصريحات صحفية: “في الفترة اللي فاتت كنت شغالة مسرح بعد ما خلصت الدكتوراه بتاعتي.. فكنت بعمل في السنة عرضين فيهم غنا وتمثيل واستعراض”.

وأضافت: “أنا عضو هيئة تدريس ومعينة في المسرح القومي.. ودلوقتي أنا رئيس لجنة الفنون في حزب الجيل الديمقراطي.. ومش باخد فلوس عن الشغل الأكاديمي”.

وعن مشاركتها في مسلسل “عائلة الحاج متولي” قالت مونيا: “الفنان نور الشريف الله يرحمه كان قيمة وقامة بنتعلم منه كلنا.. وكان حد رائع.. وما كانش فيه مشاكل خالص في الكواليس”.

وأضافت: “بس جالنا أوامر من فوق ومن المجلس القومي للمرأة بتغيير نهاية مسلسل (الحاج متولي) وقالوا إنه لازم يتقال ما تتجوزش يا ابني زي ما أبوك عمل.. وعشان الفنان ما بيحبش ياخد أوامر.. فالأستاذ نور الشريف كان بيشتغل المشهد ده وهو زعلان جدًا”.

مونيا، هي ممثلة ومغنية مصرية من مواليد 1969، تخرجت من المعهد العالي للموسيقى العربية، بدأت التمثيل في أواخر التسعينيات من خلال مسلسلي “أم العروسة”، و”المجهول”.

من أبرز أعمالها: “نور ونار، والفرار من الحب، وعائلة الحاج متولي، والنساء قادمون، ومشوار امرأة، والست أصيلة، وحنان وحنين، والزوجة الثانية، والدخول في الممنوع”.

الجدير بالذكر أن مسلسل “عائلة الحاج متولي” واحد من أشهر كلاسيكيات الدراما التليفزيونية، وهو العمل الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2001 وحقق نجاحًا كبيرًا.

“عائلة الحاج متولي” بطولة: نور الشريف، وماجدة زكي، وغادة عبد الرازق، وسمية الخشاب، ومصطفى شعبان، وفادية عبد الغني، ومونيا، ونورهان، وعايدة رياض، ورجاء الجداوي، وممدوح وافي، وإنعام سالوسة، وفاروق فلوكس، وعثمان محمد علي، ورانيا يوسف، وأحمد الدمرداش، وميمي جمال، وحسين الشربيني، عن قصة وسيناريو وحوار: مصطفى محرم، وإخراج: محمد النقلي.