“بعد تصدرها التريند”.. معلومات قد لا تعرفها عن منى زكي
تصدر اسم الفنانة منى زكي، قوائم التريند على مواقع التواصل الاجتماعي، ونتائج البحث على محرك البحث الشهير “جوجل” عقب إعلان مهرجان البحر الأحمر السينمائي عقد جلسة حوارية معها لتتحدث خلالها عن مسيرتها الفنية، ضمن فعاليات الدورة الثانية من المهرجان المقرر إقامتها في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية في الفترة من 1 حتى 10 ديسمبر المقبل.
وفيما يلي نستعرض أبرز المعلومات عن النجمة منى زكي:
- اسم الولادة: منى على محمد زكي.
- مواليد 18 نوفمبر 1977 بمحافظة القاهرة.
- العمر: (44 سنة).
- والدها طبيب، ووالدتها مُعلمة.
- عاشت منى، طفولتها ما بين إنجلترا، والكويت، وأمريكا بسبب ظروف عمل والدها.
- قدمها الفنان الكبير محمد صبحي، للجمهور وهي في الرابعة عشر من عمرها من خلال مسرحية “بالعربي الفصيح” التي عرضت عام 1991.
- ظهرت لأول مرة على الشاشة الصغيرة من خلال مسلسل “العائلة” الذي عرض عام 1994.
- التحقت بكلية الإعلام جامعة القاهرة.
- شاركت في العديد من العروض مع فريق التمثيل بمسرح الجامعة.
- في عام 1997 شاركت كموديل في كليب “ابن الأصول” للفنان الأردني نايف الزعبي.
- شهد عام 1998 نقطة تحول في مسيرتها الفنية بعد مشاركتها في فيلمي “صعيدي في الجامعة الأمريكية” الذي أحدث نقلة كبيرة في تاريخ السينما المصرية، و”اضحك الصورة تطلع حلوة” أمام النجم الراحل أحمد زكي.
- توالت بعد ذلك أعمالها الفنية وأبرزها: أفلام: “اضحك الصورة تطلع حلوة، وصعيدي في الجامعة الأمريكية، والحب الأول، وليه خلتني أحبك، وأيام السادات، وأفريكانو، ومافيا، وسهر الليالي، وخالتي فرنسا، ودم الغزال، وأبو علي، وعن العشق والهوى، وحليم، وتيمور وشفيقة، وولاد العم، وإحكي يا شهر زاد، ومن 30 سنة”، ومسلسلات: “العائلة، وليالي الحلمية ج5، ونصف ربيع الآخر، وخالتي صفية والدير، وأهالينا، وزيزينيا، والضوء الشارد، وجحا المصري، والسندريلا، وآسيا، وأفراح القبة، ولعبة نيوتن”، ومسرحيات: “بالعربي الفصيح، ويا مسافر وحدك، وعفرتو، وكده أوكيه”، بالإضافة إلى مشاركتها في دبلجة فيلمي الرسوم المتحركة “حكاية لعبة”، و”أطلانتس: الإمبراطورية المفقودة”.
- اشتهرت بأداء دور فتاة الطبقة الوسطى البريئة.
- كونت ثنائي ناجح مع النجم أحمد السقا، في عدد من الأفلام أبرزها: “أفريكانو، ومافيا، وتيمور وشفيقة”.
- أجمع عليها أطباء التجميل بأنها أجمل ممثلة مصرية.
- لعبت دور البطولة المطلقة لأول مرة في 2002 من خلال فيلم “من نظرة عين”، وهو نفس العام الذي شهد زواجها من النجم أحمد حلمي.
- لديها 3 أبناء (ليلي، وسليم، ويونس).
- كانت الوجه الدعائي بالإعلانات التليفزيونية لشركات “لوكس”، و”شيفروليه”، و”بانتين”، و”شيبسي”.
- تعتبر من أكثر النجمات حرصًا على دعم مريضات سرطان الثدي.
- تم اختيارها سفيرة للنوايا الحسنة لمنظمة اليونيسيف.
- حصدت العديد من الجوائز والتكريمات خلال مسيرتها الفنية، أبرزها جائزة فاتن حمامة للتميز من مهرجان القاهرة السينمائي عام 2020، وجائزة أفضل ممثلة من مهرجان الدير جيست عن مسلسل “لعبة نيوتن” في 2021.
- آخر أعمالها فيلم “العنكبوت” الذي عرض في مايو الماضي وعادت من خلاله للتعاون مع النجم أحمد السقا.
- تنتظر عرض فيلمها الجديد “الجواهرجي” الذي تشارك في بطولته أمام النجم الكوميدي محمد هنيدي.
- تستعد للمشاركة في الموسم الرمضاني المقبل 2023 بمسلسل مكون من 15 حلقة، من تأليف: خالد دياب، وشيرين دياب، وإنتاج “MediaHub” محمد السعدي وجوهر، وإخراج: محمد شاكر خضير.