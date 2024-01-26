“بعد مشاركتها بـ رحلة 404”.. منى زكي عن زوجها أحمد حلمي: «شخص محترم وعارف يعني إيه امرأة وبصورة عامة بيحب ينصر المرأة»

كشفت الفنانة الجميلة منى زكي، عن رأي زوجها أحمد حلمي في الفيلم الجديد التي شاركت ببطولته “رحلة 404″، والذي تم عرضه أول أمس الأربعاء بجميع دور العرض السينمائية.

صور مجمعة للفنانة منى زكي من مسلسل "تحت الوصاية"، وصورة لها من مسلسل "لعبة نيوتن"، وصورة لزوجها الفنان أحمد حلمي من موقع "ويكبيديا"، تم تعديلهم ودمجهم بواسطة نجوم مصرية.

وأكدت الفنانة، خلال تصريحات إذاعية: “أحمد حلمي جوزي سعيد جداً بالفيلم، وحقيقي هو شخص محترم، ومن أول يوم جواز وهو بيساعدني وبيساند فيا، وعارف يعني إيه المرأة بتكون زعلانة ومتضايقة من حاجة معينة، وبصورة عامة هو بيحب ينصر المرأة، وطريقته في التعامل مع والدته وشقيقته بتبين قد إيه هو إنسان محترم ومؤدب”.

ومن جانبها، فقد سبق وأعربت الفنانة منى زكي عن حبها وتقديرها الكبير لزوجها الفنان أحمد حلمي، وأكدت على دعمه الشديد لها بصورة مستمرة، وذلك على هامش حضورها حفل توزيع جوائز “joy awrads”، والذي أُقيم منذ أيام قليلة بالمملكة العربية السعودية وتحديداً “البوليفارد رياض ستي”، معلقة: “جوزي أجمل وأفضل شخص في الدنيا دي كلها، وأنا من غير دعمه ليا مكنش ممكن أكون حاجة خالص”.

كما تحدثت عن كواليس فيلمها الجديد “رحلة 404″، وعن طبيعة التحضيرات الخاصة به، قائلة: “لما قرأت السيناريو أُعجبت به بشدة، وحسيت إني حصل ليا تعاطف وتوحد، وبجد ورا القصة بتاعته معاني فلسفية كتيرة”.

وواصلت منى: “وبجد أنا وهاني خليفة ومحمد رجاء كان نفسنا نعمله من زمان، وده علشان العمل يوجد بداخلة معاني فلسفية جميلة نفسي توصل لكل الناس، وياريت رؤية هاني خليفة توصل وتوضح، ورؤيتة لشخصية غادة وفكرته في تقديمها، وحياتها كلها كانت إيه في الماضي والحاضر”.