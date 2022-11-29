تفاصيل مسلسل محمد سعد الجديد

يستعد النجم الكوميدي محمد سعد، لخوض السباق الرمضاني المقبل بمسلسل جديد يعود به للدراما التليفزيونية بعد غياب 8 سنوات.

وقال ممدوح شاهين، منتج العمل في تصريحات لبرنامج “ET بالعربي” الذي يعرض عبر قنوات “mbc” أن العمل الذي سوف يقدمه محمد سعد، خلال شهر رمضان 2023 هو مسلسل كوميدي مكون من 30 حلقة يحمل اسم “إكس لانس”.

وأضاف شاهين، أن التحضير للمسلسل استغرق عدة أشهر في سرية تامة، حتى انتهت ورشة “بلاك هورس” من كتابة 30 حلقة كاملة، ومن المقرر أن يخرجه أحمد شفيق.

وتابع شاهين، أن شركته تعاقدت مع عدد من الفنانين للمشاركة في بطولة العمل، وسوف يتم الإعلان عن أسمائهم خلال الأسبوع المقبل، بعد الانتهاء من كافة التعاقدات.

وأشار شاهين، إلى أن المسلسل سوف ينطلق تصوير أولى مشاهده في 25 ديسمبر المقبل، حتى يلحق بالموسم الرمضاني لعام 2023.

الجدير بالذكر أن آخر أعمال النجم محمد سعد، التليفزيونية مسلسل “فيفا أطاطا” الذي عرض في الموسم الرمضاني لعام 2014.

“فيفا أطاطا” بطولة: محمد سعد، وإيمي سمير غانم، وسامي العدل، وعبد الرحمن أبو زهرة، وسامي مغاوري، من تأليف: محمد نبوي، وسامح سر الختم، وإنتاج: العدل جروب، وإخراج: سامح عبد العزيز.