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محمد رمضان: في ناس متضايقة إني بقيت أعلى أجر كممثل في الوطن العربي

أسامة محمد

أثار الفنان محمد رمضان، جدلًا واسعًا بسبب التصريحات التي أدلى بها خلال الساعات القليلة الماضية، والتي قال فيها: “زمان كنت فاكر إن البطولة الدخول في مشاجرة ده بطولة لكن دلوقتي عرفت إن البطولة الحقيقية إنك ما تدخلش أصلًا في مشاجرة”.

محمد رمضان: في ناس متضايقة إني بقيت أعلى أجر كممثل في الوطن العربي
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وأضاف في تصريحات تليفزيونية: “دلوقتي بقيت ناضج ومركز في شغلي وبس.. وبقيت أعلى أجر كممثل في الوطن العربي وده إنجاز عظيم.. بس لقيت ردود أفعال من بعض الناس متضايقة معرفش إيه السبب؟”.

ويصور محمد رمضان، حاليًا مسلسل “العمدة” والمقرر عرضه في شهر رمضان 2023، ويجسد من خلاله دور (جعفر العمدة) وهو رجل متزوج من 4 نساء، وهن: مي كساب، وزينة، ومنة فضالي، وإيمان العاصي.

مسلسل “العمدة” بطولة: محمد رمضان، وزينة، وإيمان العاصي، ومي كساب، ومنة فضالي، وهالة صدقي، وأحمد داش، وفريدة سيف النصر، من تأليف وإخراج: محمد سامي.

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الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان محمد رمضان، مسلسل “المشوار” الذي تم عرضه في رمضان 2022.

“المشوار” بطولة: محمد رمضان، ودينا الشربيني، وعمرو عبد الجليل، وبيومي فؤاد، وأحمد مجدي، وخالد كمال، ومحمود الليثي، وأحمد كمال، وندى موسى، وأحمد صفوت، وندى بسيوني، وسماء إبراهيم، وكارولين خليل، وخالد أنور، ومحسن منصور، من تأليف: محمد فريد، وإخراج: محمد ياسين.

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أسامة محمد

صحفي يعمل في مجال الفن بعدد من المواقع الإلكترونية

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